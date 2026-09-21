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Nekadašnji kapiten čačanskog Borca, Milan Kurćubić Gari, preminuo je u 72. godini.

Kurćubić je košarku počeo da trenira sa 15 godina u KK Železničar, a prvi trener bio mu je čuveni Predrag Prevo Vučićević. Sa Železničarem je 1976. godine osvojio prvo mesto u Drugoj saveznoj ligi - Istok.

Godinu dana kasnije prešao je u Borac, gde je proveo gotovo čitavu deceniju, sve do 1987. godine, uz prekid tokom služenja vojnog roka. U dresu čačanskog kluba delio je svlačionicu sa brojnim poznatim imenima tamošnje košarke, među kojima su bili Obrad Šarančić, Vlade Androić, Dobrilo Jojić, Dragan Arsić i Željko Obradović.

Iza sebe je ostavio suprugu Božanu, ćerku Ivanu i sina Aleksandra, kao i četvoro unučadi.

Milan Gari Kurćubić biće sahranjen u ponedeljak u 12 časova na Gradskom groblju u Čačku.

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