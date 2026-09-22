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Kendrik Nan je sve bliži povratku na parket!

Bek Panatinaikosa trebalo bi već u sredu da doputuje u Atinu, gde će biti podvrgnut novim pregledima desnog kolena i dobiti precizniju procenu kada bi mogao da se vrati u takmičarski pogon.

Operacija u Americi, sada sledi završna kontrola

Nan je tokom leta, na individualnim treninzima u Sjedinjenim Američkim Državama, doživeo rupturu medijalnog meniskusa desnog kolena. Nakon povrede je operisan u Americi, a sada se vraća u Grčku kako bi nastavio oporavak pod nadzorom kluba.

Prema navodima grčkih medija okvirni plan je da se Nan vrati na teren početkom oktobra.

1/8 Vidi galeriju Kendrik Nan Foto: Starsport, Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia

Cilj je Fenerbahče, a onda – Beograd!

U Panatinaikosu navodno imaju vrlo konkretan plan.

Kao mogući datum Nanovog povratka pominje se 8. oktobar, kada bi atinski tim trebalo da se sastane sa Fenerbahčeom.

Ukoliko sve bude išlo prema planu i Nan tada ponovo obuje patike i istrči na parket, samo pet dana kasnije čeka ga novi spektakl – gostovanje Partizanu u Beogradu!

To bi bio veliki povratak jednog od ključnih igrača grčkog velikana upravo u jednoj od najzanimljivijih evroligaških atmosfera.

Obradović dobija razlog za zadovoljstvo

Vest o Nanovom povratku posebno će obradovati Željka Obradovića, ali i sve u Panatinaikosu, koji su tokom pripremnog perioda imali dosta problema sa povredama.

Američki bek je tokom prethodne tri sezone postao jedan od glavnih nosilaca igre atinskog kluba, MVP Evrolige i jedan od najzaslužnijih sa osvajanje titule prvaka Evrope.

Sada u Atini čekaju samo jedno - zeleno svetlo lekara.

Ako koleno bude reagovalo kako se očekuje, Kendrik Nan bi početkom oktobra mogao ponovo da bude na parketu, a samo nekoliko dana kasnije i da istrči pred beogradsku publiku.