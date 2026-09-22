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Huančo Ernangomez prisetio se vremena provedenog sa Nikolom Jokićem u Denveru i otkrio kakav je srpski as bio van parketa.

As Panatinaikosa otkrio je kako je izgledalo njihovo druženje dok su zajedno nosili dres Nagetsa.

Španski reprezentativac proveo je četiri godine u Denveru, od 2016. do 2020, i za to vreme imao priliku da Jokića upozna mnogo bolje nego što je to slučaj sa većinom njegovih tadašnjih saigrača.

1/46 Vidi galeriju Nikola Jokić u dresu Denver Nagetsa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

U razgovoru za Meridian sport, Ernangomez je otkrio da njih dvojica nisu bili samo saigrači, već veoma bliski prijatelji.

Zajedničke večere, druženje i jedna posebna uloga

Ernangomez se sa osmehom prisetio vremena provedenog sa Jokićem i otkrio da su često zajedno odlazili na večere kada bi Denver gostovao.

A onda je usledio detalj koji je posebno nasmejao španskog košarkaša.

Priznao je da je neretko upravo on vozio Jokića posle utakmica, pa je kroz šalu sebe opisao kao njegovog vozača.

"Neverovatno iskustvo imam sa Nikolom. Mislim, bili smo najbolji prijatelji četiri godine. Provodili smo vreme zajedno svakog dana. Uvek smo išli na večere pre utakmica na gostovanjima. Bili su to dobri dani. Posle utakmica sam ga vozio često, bio sam njegov vozač".

"Jedan je od najboljih ikada"

Ernangomez danas sa posebnom pažnjom govori o Jokiću, čija je karijera u međuvremenu dostigla istorijske razmere.

Španac je za svog nekadašnjeg saigrača imao samo reči hvale. Istakao je njegovu skromnost, odnos prema porodici i ljudima koji su mu najbliži, ali i ogromnu radnu etiku.

"On je zaista sjajan čovek. Skroman je, ima sjajnu porodicu. Ima odličan odnos sa roditeljima, braćom i suprugom. Znate, zaslužuje sve najbolje. Jedan je od najboljih igrača ikada. Zaslužuje sve što je postigao. Zaista mnogo radi, voli da se takmiči i voli da pobeđuje. Sjajan je čovek", dodao je Huančo.

Kakav je Jokić bio kada kamere nisu bile tu?

Ernangomez je otkrio i kakav je Jokić bio u svlačionici pre nego što je postao globalna košarkaška superzvezda.

Prema njegovim rečima, Nikola je i tada bio izuzetno zabavan, često se šalio sa saigračima i uživao u atmosferi u ekipi. Uprkos ogromnom talentu, Španac ga pamti kao potpuno jednostavnog i skromnog čoveka.

"Sve je bilo zabavno. On je stvarno veoma interesantan. Bio je zabavan lik u svlačionici. Uvek se šalio, uvek je uživao. Jednostavan je čovek, skroman. Uvek se šalio i smejao. Stvarno je veoma zabavan."

Drugim rečima – slika Jokića koju danas poznaje ceo svet nije se mnogo razlikovala od one koju je Ernangomez upoznao u Denveru.

Prijateljstvo traje i danas

Iako su već godinama razdvojeni, njihov odnos nije nestao.

Ernangomez je otkrio da se i dalje čuju s vremena na vreme, šalju jedan drugom razne šale i ostaju u kontaktu. Njih dvojica imaju i zajedničku grupu prijatelja, u kojoj je, između ostalih, i Jokićev kondicioni trener.

"Čujemo se svakih nekoliko meseci. Pošaljemo jedan drugom neke gluposti. Uvek mi je drago kada ga vidim. Pratim njegove utakmice. Imamo i grupu prijatelja, zajedno sa njegovim kondicionim trenerom i još nekim ljudima. Dobri smo prijatelji i ostajemo u kontaktu", rekao je on.

Od zajedničkih večera i vožnje posle utakmica u Denveru do današnjih dana - prijateljstvo Ernangomeza i Jokića očigledno je preživelo i NBA i godine razdvojenosti.

A priča španskog košarkaša još jednom je pokazala ono što se o Jokiću često govori - da se iza jednog od najvećih igrača današnjice krije veoma jednostavan i, prema svedočenju njegovog bivšeg saigrača, izuzetno zabavan čovek.