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Crvena zvezda je ovog leta krenula u novu eru sa španskim stručnjakom Ibonom Navarom.

Španac je dobio tek nekoliko nedelja da upozna novu ekipu, nametne svoje principe i složi tim koji je tokom leta pretrpeo velike promene.

1/5 Vidi galeriju Ibon Navaro Foto: www.kkcrvenazvezda.rs

Posle svega petnaestak treninga i nekoliko pripremnih utakmica, crveno-beli već izlaze na evroligašku scenu. Vremena za uigravanje praktično nema, ali Navaro sa sobom donosi sistem koji je godinama gradio i usavršavao u Unikahi.

Sada taj sistem treba da zaživi u Beogradu, a jedan od igrača koji će imati važnu ulogu u tom procesu, Čima Moneke, otvoreno je govorio o tome šta čeka Zvezdu.

U razgovoru za "Sport klub" Nigerijac je bez uvijanja govorio o tome šta ekipu čeka pod Navarom i priznao da proces prilagođavanja neće biti nimalo jednostavan.

"Biće teško. I ne treba da bude lako", poručio je Zvezdin košarkaš, uz objašnjenje da će ekipa morati da prođe kroz dobre i loše dane pre nego što pronađe pravi ritam.

Kako je istakao, mnogo će zavisiti od toga koliko igrači budu verovali treneru i koliko budu spremni da ne donose zaključke posle svake utakmice. Pobeda neće značiti da je sve savršeno, baš kao što ni poraz neće značiti da je čitav projekat pogrešan.

Navaro neće svima ispuniti želje

Jedna od zanimljivijih tema bila je minutaža.

Navarov sistem podrazumeva ravnomerniju raspodelu minuta i ideju da nijedan igrač ne provodi previše vremena na parketu. Moneke je otvoreno priznao da neće svima to odmah odgovarati.

"Ne, prirodno je da neće. Biće dana kada ćeš osećati da je trebalo da igraš više, ali i to je deo procesa. Lepo bi zvučalo da vam sada kažem: 'Da, svi su spremni da to prihvate'. Ali kao profesionalni sportista imaš ego, imaš svoj ugao gledanja, svoje mišljenje, i biće dana kada igraš veoma dobro i želiš da ostaneš duže na terenu".

"Ali on gleda širu sliku. Ako verujemo u njega, kao što svi kažemo da verujemo, onda toga moramo da se setimo u takvim trenucima. Većina igrača će imati problema s tim, ali mislim da ćemo u jednom trenutku uspeti da pronađemo pravi balans. Nadam se da do decembra ili januara to više neće biti tema, ali potrebno je vreme".

Ali upravo tu vidi i najveći test za Zvezdu.

Moneke smatra da Navaro ne razmišlja o tome ko je najveća zvezda, koliko je neko zaradio ili šta je uradio prethodne sezone. Njega zanima samo ono što igrač u datom trenutku donosi ekipi.

"Kod njega zaista nije važno ko si"

Moneke je posebno apostrofirao Navarov način komunikacije sa igračima. Prema njegovim rečima, španski trener ne pravi razliku između igrača na osnovu statusa.

"Ne razmišlja o statusu, o tome šta si uradio prošle godine, koliko zarađuješ. Razmišlja ovako: pomažeš li ekipi u ovom trenutku? Ako ne pomažeš, izađi, sedi i budi spreman da ponovo uđeš. A ako ni tada ne želiš da pomogneš ekipi, možda jednostavno danas nije tvoj dan", ocenio je iskusni košarkaš i potom dodao nešto što govori da će se brzo prilagoditi novom treneru: "Meni je to savršeno"", objasnio je Moneke.

Upravo taj princip trebalo bi da bude jedan od temelja nove Zvezde.

Ako igrač pomaže timu - igra. Ako u određenom trenutku ne doprinosi dovoljno - sedi i čeka novu priliku. Moneke smatra da je Navaro spreman da donosi takve odluke bez obzira na ime i reputaciju igrača.

Moneke veruje da će vreme doneti rezultat

Iskusni košarkaš svestan je da će biti trzavica dok se nova pravila ne usvoje.

Neko će želeti veću minutažu, neko će imati osećaj da može više, a biće i utakmica u kojima stvari jednostavno neće funkcionisati. Međutim, Moneke veruje da je upravo to normalan deo procesa.

Njegova procena je da bi do decembra ili januara Zvezda već trebalo da pronađe balans i da priča o minutima više ne bude jedna od glavnih tema.

1/18 Vidi galeriju Čima Moneke u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Zvezdu odmah čeka paklen ritam

Za crveno-bele nema mnogo vremena za dodatno uigravanje. Nova sezona Evrolige počinje već ove nedelje, a Zvezda će u prva tri kola imati veliku prednost domaćeg parketa.

Prvo na Mali Kalemegdan stiže Žalgiris, zatim sledi duel sa Hapoelom iz Tel Aviva, a potom i okršaj sa Efesom.

Paralelno počinje i sezona ABA lige, pa će Zvezda praktično od starta biti u ozbiljnom takmičarskom ritmu.

Zato će jedna od ključnih stvari biti upravo ono o čemu je Moneke govorio - koliko brzo će ekipa prihvatiti Navarove zahteve i koliko će igrači verovati sistemu kada dođu prvi dobri, ali i prvi loši rezultati.

Ako je suditi po Monekeovim rečima, u novoj Zvezdi neće biti privilegovanih – igraće onaj ko u datom trenutku najviše doprinosi timu.