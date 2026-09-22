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Proslavljeni košarkaški trener Dok Rivers saopštio je da je završio trenersku karijeru.

1/5 Vidi galeriju Proslavljeni američki trener Dok Rivers Foto: Profimedia, Profimedia/Instagram, Sam Hodde / Getty images / Profimedia

"Mogu sa sigurnošću da kažem da sam završio karijeru. Trajala je dugo. Krunisana je ulaskom u Kuću slavnih ranije ove godine i veoma sam zahvalan što sam mogao da se bavim trenerskim poslom toliko dugo", naveo je Rivers u intervjuu za "AP".

Rivers će od sada raditi kao košarkaški analitičar za televiziju En-Bi-Si (NBC).

"Sada prvi put mogu da se stoprocentno posvetim radu na televiziji, čemu se zaista radujem. Mislim da sam uvek bio prilično iskren. Uvek sam slavio samu igru, ali sam govorio istinu. Ne verujem da je iko ikada imao problem sa iskrenošću i načinom na koji iznosim istinu. Uvek ima trenutaka kada zbog istine uvredite ljude, ali ja zbog toga nikada nisam previše brinuo", dodao je Rivers.

Poslednji klub u kom je Rivers radio kao trener bio je Milvoki, koji je napustio u aprilu ove godine.

Pre toga je vodio ekipe Filadelfije, Los Anđeles Klipersa, Bostona i Orlanda.

Seltikse je 2008. godine predvodio do titule prvaka Američke profesionalne košarkaške lige (NBA), dok je sa Baksima osvojio trofej u NBA Kupu 2024. godine.

Kao šef stručnog štaba Orlanda je u sezoni 1999/2000 proglašen za najboljeg trenera NBA lige, a četiri puta je bio izabran i za trenera na Ol-star vikendu.

U ulozi glavnog trenera je učestvovao na ukupno 2.060 utakmica u NBA ligi, zabeleživši 1.194 pobede i 866 poraza.

Beta