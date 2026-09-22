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Košarkaški klub Spartak iz Subotice saopštio je da je angažovao iskusnog slovenačkog centra Alena Omića, prenela je ABA liga.Omić je visok 216 centimetara i tokom karijere je nastupao za više od deset evropskih klubova.

1/7 Vidi galeriju Alen Omić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

Igrao je za Cedevitu Olimpiju i Zlatorog, a potom i za Efes, Fenerbahče, Gran Kanariju, Crvenu zvezdu i Budućnost.

Slovenački centar je u karijeri osvojio Evrokup, prvenstvo Srbije i tri titule prvaka Slovenije, dok je 2018. godine proglašen za MVP-ja finalne serije Superlige Srbije.