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Košarkaški klub Spartak iz Subotice saopštio je da je angažovao iskusnog slovenačkog centra Alena Omića, prenela je  ABA liga.Omić je visok 216 centimetara i tokom karijere je nastupao za više od deset evropskih klubova.

Alen Omić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

Igrao je za Cedevitu Olimpiju i Zlatorog, a potom i za Efes, Fenerbahče, Gran Kanariju, Crvenu zvezdu i Budućnost.

Slovenački centar je u karijeri osvojio Evrokup, prvenstvo Srbije i tri titule prvaka Slovenije, dok je 2018. godine proglašen za MVP-ja finalne serije Superlige Srbije.

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