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U redovima ekipe Fenerbahčea, najefikasniji je bio Vejd Boldvin sa 13 poena i šest asistencija, dok je dvocifren bio i Brenkston Ki sa 11 poena i sedam skokova.

1/7 Vidi galeriju Dušan Alimpijević, selektor reprezentacije Srbije Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

U Bešiktašu na čijoj klupi sedi selektor Srbije Dušan Alimpijević jedini dvocifren bio je Džejlen Nouel, koji je brojao do 13.

Neverovatno je da je Dušan Alimpijević tako doživeo i deseti uzastopni poraz u finalima i još uvek nema trofej u karijeri.

Svi Alimpijevićevi porazi u finalima 2016/2017: Superliga Srbije, FMP – Crvena zvezda 0:3 2017/2018: Kup Radivoja Koraća, Crvena zvezda – Partizan 75:81 2017/2018: ABA liga, Crvena zvezda – Budućnost 1:3 2021/2022: Evrokup, Bursa – Virtus 67:80 2024/2025: Kup Turske, Bešiktaš – Fenerbahče 81:104 2024/2025: Superliga Turske, Bešiktaš – Fenerbahče 1:4 2025/2026: Superkup Turske, Bešiktaš – Fenerbahče 83:85 2025/2026: Kup Turske, Bešiktaš – Fenerbahče 74:91 2025/2026: Superliga Turske, Bešiktaš – Fenerbahče 1:3 2025/2026: Evrokup, Bešiktaš – Burg 0:2 2026/2027: Superkup Turske, Bešiktaš – Fenerbahče 59:72

Kod Bešiktaša dvocifren je bio Novel sa 13 poena.

Tako je tim Šarasa Jasikevičusa napravio sjajnu uvertiru pred start Evrolige, gde se sastaju sa Virtusom, dok će Bešiktaš svoj povratak u društvo najboljih imati na svom parketu protiv Valensije.