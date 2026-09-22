ALIMPIJEVIĆ PONOVO OSTAO BEZ TROFEJA: Selektor Srbije nikako da skine prokletstvo! Neverovatna statistika...
U redovima ekipe Fenerbahčea, najefikasniji je bio Vejd Boldvin sa 13 poena i šest asistencija, dok je dvocifren bio i Brenkston Ki sa 11 poena i sedam skokova.
U Bešiktašu na čijoj klupi sedi selektor Srbije Dušan Alimpijević jedini dvocifren bio je Džejlen Nouel, koji je brojao do 13.
Neverovatno je da je Dušan Alimpijević tako doživeo i deseti uzastopni poraz u finalima i još uvek nema trofej u karijeri.
2016/2017: Superliga Srbije, FMP – Crvena zvezda 0:3
2017/2018: Kup Radivoja Koraća, Crvena zvezda – Partizan 75:81
2017/2018: ABA liga, Crvena zvezda – Budućnost 1:3
2021/2022: Evrokup, Bursa – Virtus 67:80
2024/2025: Kup Turske, Bešiktaš – Fenerbahče 81:104
2024/2025: Superliga Turske, Bešiktaš – Fenerbahče 1:4
2025/2026: Superkup Turske, Bešiktaš – Fenerbahče 83:85
2025/2026: Kup Turske, Bešiktaš – Fenerbahče 74:91
2025/2026: Superliga Turske, Bešiktaš – Fenerbahče 1:3
2025/2026: Evrokup, Bešiktaš – Burg 0:2
2026/2027: Superkup Turske, Bešiktaš – Fenerbahče 59:72
Kod Bešiktaša dvocifren je bio Novel sa 13 poena.
Tako je tim Šarasa Jasikevičusa napravio sjajnu uvertiru pred start Evrolige, gde se sastaju sa Virtusom, dok će Bešiktaš svoj povratak u društvo najboljih imati na svom parketu protiv Valensije.