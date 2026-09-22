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Braun (36) će sa timom, koji sa klupe predvodi Saša Obradović, potpisati ugovor do kraja sezone.

Lorenco Braun kroz karijeru Foto: Starsport

Lorenzo je prošle godine odigrao 12 utakmica za Armani iz Milana.

Imao je prosek od 5,8 poena i 2,7 asistencija, a najbolju partiju je pružio protiv Panatinaikosa, kad je ubacio 17 poena.

Hapoel će imati mogućnost da raskine ugovor nakon nekoliko meseci.

Džared Harper će biti van teren još dva do četiri meseca i hitno je potrebna zamena.

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