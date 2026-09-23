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Bogdan Bogdanović je i zvanično zakoračio u novu NBA avanturu! Kapiten reprezentacije Srbije prvi put se obratio američkim medijima kao košarkaš Hjuston Roketsa i odmah govorio o svemu što ga čeka u Teksasu.

Srpski bek ovog leta stigao je u Hjuston iz Los Anđeles Klipersa, a pred početak nove sezone jasno je da od njega mnogo očekuju. Roketsi su već izgradili prepoznatljiv identitet, posebno u odbrani, a Bogdan bi trebalo da donese ono što mu je godinama bilo jedno od najjačih oružja - šut, kreaciju i iskustvo u velikim utakmicama.

Na prvom obraćanju nije bilo mnogo okolišanja. Bogdan je odmah objasnio gde vidi svoju ulogu.

"Šut mi je prirodan. Oduvek šutiram i volim to da radim. Kada vidim da ovaj tim ima toliko igrača koji privlače udvajanja posle pik-en-rola, ostavljajući manje opcija, mislim da se tu savršeno uklapam."

Ali Bogdan ne želi da bude samo igrač koji čeka loptu iza linije za tri poena.

Istakao je da u Hjuston donosi i sposobnost da kreira igru, kao i iskustvo koje je stekao tokom dugogodišnje NBA karijere i nastupa za reprezentaciju Srbije.

"Donosim šuterske i plejmejkerske sposobnosti i mislim da se savršeno uklapam u ovaj sastav. Verujem da i moje iskustvo, uz navedene veštine, donosi veliki kvalitet."

Posebno je naglasio i defanzivni deo igre. Hjuston je prethodnih sezona gradio reputaciju jedne od čvršćih ekipa u ligi, a Bogdan želi da se uklopi upravo u taj identitet.

"Oni su tokom prethodne tri godine bili jedna od najboljih odbrambenih ekipa u ligi, tako da ću i na toj strani terena pokušati da pružim sve od sebe i pomognem im."

1/5 Vidi galeriju Bogdan Bogdanović u dresu Hjustona Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

A onda je govorio o igračima sa kojima će deliti svlačionicu.

Jedan od onih kojima se posebno raduje je Fred VanVlit.

Bogdan ga ne vidi samo kao klasičnog plejmejkera koji organizuje napade. Srbin je posebno istakao njegovu sposobnost da čita igru i razume šta se u svakom trenutku događa na parketu.

"On je jedan od pravih plejmejkera, igrača koji zaista poznaju košarku. Nije reč samo o poentiranju ili dodavanju, on razume kako će se igra razvijati, čita situacije i zna kako bi napad trebalo da izgleda."

A onda je na red došao Alperen Šengun.

Bogdan turskog centra poznaje još iz vremena dok je igrao u Turskoj i sa velikim poštovanjem govorio je o njegovom razvoju.

"Šengunov napredak iz godine u godinu je neverovatan. Znam da je još u Turskoj bio jedan od najboljih mladih igrača."

Srpski as posebno ceni njegovu svestranost.

Šengun može da igra u reketu, da šutira i da pronalazi saigrače, što ga čini igračem koji može da utiče na napad na više načina.

"On je tipičan evropski centar, ume sve da radi. Zna da igra na postu, da šutira i da dodaje. Drago mi je što ću ove godine igrati sa njim, nakon godina u kojima smo bili protivnici."

Ipak, jedan trenutak sa Bogdanovog prvog obraćanja posebno je privukao pažnju.

U Hjustonu će nositi broj 31, odmah iza broja 30 koji pripada Klintu Kapeli.

Bogdan je objasnio da iza toga postoji zanimljiva priča.

"Imali smo sjajnu priču u Atlanti. Zajedno smo uspeli da stignemo do finala Istočne konferencije. Poznavao sam ga i pre nego što smo zaigrali zajedno u Atlanti. Dolazio je u moj kamp i posećivao Srbiju. Definitivno je odigrao ulogu u mom dolasku u Hjuston. On je broj 30, zato sam ja uzeo 31."

Tako je jedan naizgled običan detalj dobio posebno značenje.

Bogdan i Kapela ponovo su saigrači, samo što ih ovog puta priča vodi u potpuno novu sredinu.

A za srpskog beka sada počinje novi izazov.

Hjuston je prošle sezone pokazao da može da bude ozbiljna sila na Zapadu, ali je eliminisan već u prvoj rundi plej-ofa. Ovog leta ekipa je dodatno pojačana, a među novim imenima je upravo Bogdan.