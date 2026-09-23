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Uspešna generalna provera za srpskog stručnjaka Sašu Đorđevića!

Bahčešehir je u uzbudljivoj utakmici savladao Aris rezultatom 88:84, a u centru pažnje našao se i bivši košarkaš Partizana Ajzea Majk.

Ipak, rezultat je ovog puta bio samo deo priče. Na klupama su sedela dvojica velikana evropske košarke - Saša Đorđević i Vasilis Spanulis.

Srpski stručnjak imao je više razloga za zadovoljstvo.

Bahčešehir je tokom treće četvrtine napravio ključnu razliku i u jednom trenutku stigao do 10 poena prednosti, što se ispostavilo kao veoma važan trenutak utakmice. Aris je pokušavao da se vrati, ali je ekipa iz Istanbula uspela da sačuva prednost do kraja.

Majk blistao, trojke pogađao kao od šale!

Jedan od junaka pobede bio je Ajzea Majk, ovog leta pristigao iz Bajerna. Bivši košarkaš Partizana ubacio je 17 poena, a posebno je impresivan bio njegov šut za tri poena - pogodio je čak četiri od šest pokušaja.

Ajzea Majk Foto: Starsport

Ipak, najefikasniji igrač Bahčešehira bio je Malaki Flin, koji je meč završio sa čak 25 poena.

Markiz Rid takođe je ubacio 17 poena, a posebno je bio precizan iza linije za tri poena — pogodio je sva tri pokušaja.

Kod Arisa je prednjačio Džeremaja Robinson-Erl sa 22 poena. Nenad Dimitrijević dodao je 13, dok je Elajdža Mitru-Long utakmicu završio sa 12 poena.

Đorđević: "Bilo je kao da je utakmica za titulu!"

Iako je u pitanju pripremni meč, Saša Đorđević imao je utisak kao da je na parketu ulog bio mnogo veći.

"Bilo je kao da je utakmica za titulu ili plej-of. Aris je, istorijski gledano, fantastičan klub, a sada su doveli mnogo kvaliteta i imaju odličnog trenera. Atmosfera je uvek neverovatna", rekao je Đorđević.

Srpski trener posebno je istakao reakciju svojih igrača i ono na čemu još moraju da rade.

"Video sam kako je moj tim reagovao i u kojim segmentima još možemo da napredujemo."

A onda je usledilo pitanje o čoveku na suprotnoj strani.

Đorđević i Spanulis nisu samo veliki rivali iz sveta košarke, a Srbin je otkrio da prema Grku gaji veliko poštovanje.

"On je jedan od mojih omiljenih ljudi i sjajno je za Aris što će Vasilis voditi ekipu u ovom novom projektu kluba. Neću vam reći o čemu smo razgovarali."

1/10 Vidi galeriju Aleksandar Saša Đorđević Foto: Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Screenshot, © Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic

Dakle, šta su dvojica velikana pričala uoči i posle utakmice — ostaje tajna.

Spanulis: "Naravno da nam je stalo do pobede"

Vasilis Spanulis nije tražio opravdanja zbog poraza, ali je podsetio da se Aris još uvek nalazi u pripremnoj fazi.

"Počeli smo odlično i isprobali različite postave. U jednom trenutku se osetio umor. Ovo nam je treća prijateljska utakmica u pet dana."

Grk je ipak naglasio da rezultat nije potpuno nebitan.

"Naravno da nam je stalo do pobede, ali ovo je pripremni period u kojem proveravamo određene stvari. Bila je ovo dobra prijateljska utakmica iz koje možemo da izvučemo zaključke."

I upravo to je bila suština ovog duela - dve ekipe testirale su formu pred početak sezone, dok su Đorđević i Spanulis imali priliku da vide gde se njihovi timovi trenutno nalaze.

Vasilis Spanulis Foto: Pedja Milosavljevic

Start sezone

Aris će sezonu otvoriti u Evrokupu, gostovanjem u Francuskoj protiv Le Mana 29. septembra.

Bahčešehir će dan kasnije na svom parketu dočekati Virtus iz Rima, ali pre toga ga čeka još jedan veliki izazov. Đorđevićev tim gostovaće Fenerbahčeu u prvom kolu turske Superlige.

Fenerbahče je već osvojio prvi trofej u sezoni, pa Bahčešehir odmah na startu čeka ozbiljan test.