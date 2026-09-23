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Kao neko ko je igrao za Partizan i Crvenu zvezdu čini se da je on prava osoba za ovakvo pitanje, a njegov odgovor će može iznenaditi mnoge.

Nekoliko meseci nakon što je Luka Vildoza, bivši košarkaš Crvene zvezde, potpisao ugovor sa Partizanom za koji će nastupati u predstojećoj sezoni, tema je i dalje aktuelna.

Gostujući u podkastu "Ozbiljno neozbiljni" Miroslav Raduljica je govorio o raznim temama, a u jednom trenutku je dobio pitanje o navijačkoj pripadnosti.

"Ako sme da se kaže - ne navijam ni za koga, ako mora da se kaže, onda Borac Banja Luka. Ovde se ne prašta igranje za oba kluba. Kakva je to glupost, čoveče božji. Imaš dva velika kluba sa ogromnom istorijom, zašto ne bih igrao za oba? Ti sebi pucaš u nogu ako se ograničiš. Ja nemam tu nesreću ili sreću da sam zadojen od malena. Navijanje je lepo za zezanje, ali mržnja do krvi, kakva retardacija", rekao je Raduljica.

1/8 Vidi galeriju Miroslav Raduljica u dresu Partizana i Crvene zvezde Foto: © Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic, Srdjan Stevanovic ©/2022 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

Ne znam trenere i ne pratim večite

Upitan je o španskim trenerima Đoanu Penjaroji i Ibonu Navaru na klupi večitih rivala.

"Ma ne znam njih kao trenere, ali… Ne znam, možda treba da se to sve promeni, sve iz korena. Neka promene ime i jedan i drugi tim, i neka krenu ispočetka, pa će možda nešto i da bude bolje, otkud znam".

Istakao je i da ne prati preterano dešavanja oko dva najveća srpska kluba.

"Ne pratim, zaista nemam pojma. Znam samo ono što ste vi pričali. Gledam jedino kad moja žena gleda. Ona je navijač Zvezde, pa gledamo zajedno. Ona navija, a ja uživam gledajući nju kako se unese, pošto ja nemam tu pažnju", otkrio je Raduljica.

Kurir sport/Ozbiljno neozbiljni

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