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Kavaj Lenard i Toronto Reptorsi postigli su dogovor koji će ga, ako sve bude išlo prema planu, zadržati u Kanadi sve do kraja sezone 2028/29!

Proslavljeni NBA as potpisao je trogodišnji aranžman vredan ukupno 165 miliona dolara, a detalji ugovora otkrivaju da je Lenard napravio potez koji je veoma značajan za budućnost ekipe koju vodi srpski trener Darko Rajaković.

1/8 Vidi galeriju Proslavljeni NBA as - Kavaj Lenard Foto: AP

Iako je imao mogućnost da zaradi više, 35-godišnji košarkaš odlučio je da ostavi Torontu dodatni prostor pod "seleri-kepom".

Ostavio 11 miliona dolara na stolu!

Prema informacijama Šemsa Čaranije, Lenard je pristao na ugovor koji je oko 11 miliona dolara manji od maksimalnog iznosa koji je mogao da dobije.

Struktura je takva da će za sezonu 2026/27 zaraditi oko 50 miliona dolara, dok novi dvogodišnji produžetak vredi 115 miliona. Kada se sve sabere, Lenard će kroz tri godine imati ugovor vredan 165 miliona dolara.

To nije jedini novac kojeg se odrekao.

Poklon Torontu od 7,45 miliona dolara!

Lenard je prilikom trejda iz Los Anđeles Klipersa u Toronto imao pravo na takozvani trejd bonus od 15 odsto, vredan oko 7,45 miliona dolara.

Međutim, taj novac je odlučio da ne uzme.

Razlog je veoma konkretan - dodatna finansijska fleksibilnost bila je važna Torontu, koji je morao da vodi računa o ograničenjima seleri-kepa. Američki izvori navode da je Lenard odricanjem od bonusa pomogao da se realizuje njegov povratak u Kanadu.

Dakle, samo kroz manji ugovor i odricanje od trejd bonusa, Lenard je pristao da ostavi oko 18,45 miliona dolara na stolu u odnosu na iznose koje je mogao da dobije.

Želi da završi karijeru u Torontu?!

Tu dolazi možda i najzanimljiviji detalj čitavog dogovora.

Prema informacijama koje je preneo Šems Čaranija, Lenard očekuje da završi NBA karijeru u Torontu. Novi ugovor mu daje upravo tu mogućnost, jer ga vezuje za Reptorse do kraja sezone 2028/29, kada će imati 38 godina.

Treća godina ugovora ima i opciju igrača, što Lenardu ostavlja određenu kontrolu nad budućnošću.

To je veliki zaokret u odnosu na prvi boravak u Kanadi.

Lenard je u sezoni 2018/19 predvodio Toronto do prvog NBA prstena u istoriji franšize, osvojio nagradu za MVP-ja finala, a zatim napustio Reptorse kao slobodan igrač. Sada se vraća u grad u kojem je već ostavio ogroman trag.

Bombastičan trejd

Lenardov povratak u Toronto nije došao bez ogromne cene.

Reptorsi su za njega Los Anđeles Klipersima poslali Brendona Ingrama, Grejdija Dika, dva nezaštićena pika prve runde, jednu zamenu pikova prve runde i dva pika druge runde. Trejd je zvanično završen 14. septembra, nakon višenedeljne sage.

Razlog za toliku neizvesnost bila je istraga NBA lige o Klipersima i mogućem zaobilaženju pravila seleri-kepa. Liga je 2. septembra objavila da su Klipersi i Lenard kažnjeni nakon istrage, pri čemu je Lenard dobio novčanu kaznu od 700.000 dolara, dok su Klipersi kažnjeni sa 30 miliona dolara i oduzimanjem pet pikova prve runde.

Rajaković dobio ogromno pojačanje

Za srpskog stručnjaka Darka Rajakovića ovo je ogromna stvar.

Lenard je prošle sezone u dresu Klipersa odigrao 65 utakmica i imao najbolju prosečnu statistiku u karijeri – 27,9 poena, 6,4 skoka i 3,6 asistencija po meču.

Toronto je prethodne sezone napravio veliki rezultatski skok, a NBA analiza navodi da je ekipa ostvarila čak 16 pobeda više nego sezonu ranije. Dolazak Lenarda sada dodatno podiže očekivanja.

Uz Skotija Barnsa kao drugu veliku figuru, Reptorsi sada imaju veoma ozbiljan tandem.