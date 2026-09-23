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Denver Nagetsi mogli bi da dobiju zanimljivu priliku na tržištu slobodnih igrača!

Iskusni Badi Hild upravo je trejdovan iz Atlanta Hoksa u Šarlot Hornetse, ali američki mediji već spekulišu da bi 33-godišnji bek uskoro mogao da promeni klub - i kao jednu od potencijalnih destinacija pominju upravo Denver.

Hild je u trejdu koji je realizovan u utorak stigao u Šarlot zajedno sa Rajanom Nembhardom, dok je u suprotnom smeru otišao Dorijan Fini-Smit.

1/6 Vidi galeriju Iskusni NBA as - Badi Hild Foto: Christian Petersen / Getty images / Profimedia, Lachlan Cunningham / Getty images / Profimedia

Hornetsi bi mogli da ga otpuste

Iako je tek stigao u Šarlot, Hild bi vrlo brzo mogao da ostane bez kluba. Američki izvori navode da bi Hornetsi mogli da ga otpuste kako bi rasteretili roster, što bi iskusnom šuteru otvorilo vrata za potpis sa novom ekipom.

Upravo tu se pojavila zanimljiva priča oko Denvera.

Portal "Nugglove" već je izdvojio Hilda kao potencijalno rešenje za problem koji Nagetsi imaju – nedostatak pouzdanog šuta za tri poena sa klupe.

Amerikanci ga već vide u Denveru

Odlaskom Tima Hardaveja Džuniora, Denver je ostao bez igrača koji je prošle sezone donosio veliku količinu šuta spolja. Hild bi mogao da popuni upravo tu ulogu.

Brojke dovoljno govore o njegovom glavnom adutu. Hild u karijeri šutira 39,5 odsto za tri poena, uz više od sedam pokušaja po utakmici, a do sada je ubacio više od 2.200 trojki u NBA ligi.

Prošla sezona, međutim, bila mu je slabija - prosečno je beležio 7,6 poena, što je bio njegov najniži prosek u karijeri.

Jokić i Marej bi mu otvarali prostor

U Denveru bi Hild mogao da dobije sasvim drugačiju ulogu. Ideja američkog portala je da bi Nikola Jokić i Džamal Marej svojim kreacijama mogli da mu otvaraju veliki broj šuteva za tri poena.

Drugim rečima, Nagetsi bi dobili veterana čiji je glavni zadatak da kažnjava odbrane kada ostane sam na perimetru.

"Nugglove" navodi da bi Hild mogao da bude svojevrsna zamena za Hardaveja Džuniora, odnosno veteran koji bi sa klupe donosio šut i dodatno raširio teren oko Jokića.

Ipak, važno je naglasiti – nema potvrde da je Denver već stupio u pregovore sa Hildom. Za sada je reč o potencijalnoj opciji koju su američki mediji izdvojili zbog njegovog profila i potreba Nagetsa.

Ako Šarlot zaista otpusti Hilda, Denver bi mogao da razmotri njegov angažman, posebno imajući u vidu da bi iskusni šuter mogao da bude dostupan uz minimalan ugovor.