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Novi trener PAOK-a je nedavno započeo priču u Solunu, a biranim rečima je pričao o Partizanu.

U novom timu je video sličnosti sa starim - Partizanom, koji je vodio od 2018. do 2020. godine.

"Tek sam počeo. Ima mnogo sličnosti sa Partizanom. PAOK ima navijače, istoriju, titule, ali pričamo o nekoj drugoj eri koja je prilično daleko. Volim ovakve izazove. Nekada kad skoro nemaš ništa je lakše, jer se pomiriš sa tim i svaki dan dođeš na posao i počneš da slažeš komadić po komadić. To je moj posao", rekao je Andrea Trinkijeri u razgovoru za "Meridian sport".

1/14 Vidi galeriju Andrea Trinkijeri Foto: Srdjan Stevanovic/Starsport.rs, Starsport

Neverovatne reči o Partizanu

Na tradicionalnom turniru Pavlos Janakopulos koji se igra u Atini pred početak sezone PAOK je igrao protiv Partizana.

"Nikada nisam do kraja objektivan, jer je moja ljubav za Partizanom do kraja života, a možda i posle toga ako mi neko da šansu. Igrao sam protiv njih i baš su me oduševili. Tvrdi su, atletski dobri... I za sada izgledaju veoma lepo. Možda da dovedu još jednog igrača, jer je Evroliga mnogo teška i ima naporan raspored. Mislim da ima potencijala. Stil igre mi se dopada i odgovara igračima koje imaju. Veliki su, tvrdi su… Dvojica, trojica su baš mobilna i nimalo nije lako igrati protiv Partizana".

Osvrnuo se i na prethodnu sezonu crno-belih u Evroligi.

"Žao mi je kad Partizan gubi, žao mi je zbog svega što se desilo. Mislim da nije išlo u korist nikome, igračima, navijačima, Željku... Bolno je bilo, ali Željko je našao fantastično mesto i ekipu sa fantastičnim potencijalom", poručio je Italijan i dodao:

"Ako neko može da spakuje takav tim, onda je to on bez dileme. Sa druge strane, Partizan se diže, ali uvek će biti ključno šta će se desiti posle jednog poraza, a ne jedne pobede. Kako tada budu regovali je najvažnije za dalje", rekao je Andrea Trinkijeri.

Kurir sport/Meridian sport

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