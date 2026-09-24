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Nekadašnji prvi pik NBA drafta Kvomi Braun otvoreno je udario na Lebrona Džejmsa i izneo veoma teške tvrdnje o uticaju koji, prema njegovom mišljenju, jedan od najvećih košarkaša svih vremena ima na klubove i igrače oko sebe.

Braun, koji je 2001. godine bio prvi pik Vašington Vizardsa i u NBA ligu stigao direktno iz srednje škole, govorio je bez dlake na jeziku o Džejmsu, koji je ovog leta napustio Los Anđeles Lejkerse i prešao u Filadelfija Seventisikserse.

U razgovoru za "The Basketball Show", Braun je poručio da je vremenom promenio mišljenje o Lebronu i da ga više ne posmatra samo kao košarkaša.

"Mislio sam da je Lebron običan čovek, a onda sam shvatio da je deo grupe. Lebron je mašina, marketinška mašina. On nije pojedinac", rekao je Braun.

Bivši NBA centar potom je upotrebio veoma oštru metaforu kako bi opisao ono što, prema njegovom viđenju, dolazi sa ogromnom Lebronovom moći i uticajem.

"Kada se suprotstavite mašini, ona izbacuje toksični otpad. Ono što treba da izgleda dobro, uništava stvari oko sebe", poručio je Braun.

Pomenuo Vestbruka i Viginsa

Braun je zatim krenuo da nabraja igrače za koje smatra da su na neki način ispaštali zbog Lebronovog prisustva.

Posebno je izdvojio Rasela Vestbruka, koji je tokom boravka u Lejkersima bio izložen velikim kritikama, ali i Endrua Viginsa, prvog pika drafta 2014. godine koji je iz Klivlenda trejdovan u Minesotu u velikoj razmeni za Kevina Lava. Braun je upravo taj slučaj naveo kao primer iz svoje perspektive.

Međutim, najveću pažnju privukle su njegove reči o mladom Daltonu Knehtu.

"Ako pogledate karijere koje je uništio - Vestbruk... Imate i Daltona Knehta. Zbog njegovog sina nije dobio priliku da se razvija", tvrdio je Braun.

"Ko će sada morati da ode?"

Kneht je kao ruki igrač Lejkersa imao značajniju ulogu, ali mu je minutaža naredne sezone značajno pala. Braun smatra da je u tome ulogu imao i status Lebronovog sina Bronija.

Ipak, važno je naglasiti da je to Braunovo tumačenje, a ne potvrđena činjenica o razlozima za promenu Knehtove uloge. Strani mediji navode da je Kneht u prvoj sezoni igrao 19,2 minuta po meču uz 9,1 poen, dok je naredne sezone bio na 10,2 minuta i 4,2 poena.

Braun je svoju priču završio još jednom provokativnom porukom:

"Kada vidim da on ode negde, zapitam se: koji će igrač sada morati da bude sklonjen da bi ova mašina nastavila da izgleda onako kako izgleda?"

Braun zna kako izgleda kada očekivanja postanu teret

Posebnu težinu njegovim rečima daje činjenica da je i sam nekada bio ogromna nada NBA lige. Vašington ga je 2001. izabrao kao prvog pika, ali njegova karijera nije dostigla nivo koji se tada očekivao.

Braun je u NBA ligi proveo 12 sezona, igrao za Vašington, Los Anđeles Lejkerse, Memfis, Detroit, Šarlot i Golden Stejt, a karijeru je završio 2013. godine.

Za 12 sezona odigrao je više od 600 utakmica i prosečno beležio 6,6 poena i 5,5 skokova.

Lebron je, s druge strane, u 24. sezonu ušao kao jedan od najtrofejnijih igrača u istoriji NBA. Osvojio je četiri šampionske titule i četiri MVP priznanja, čak 22 puta bio Ol-star, a u karijeri je postao i najbolji strelac u istoriji lige.