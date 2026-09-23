“Drago mi je da ste došli u ovom broju… Gospodina Nakića i gospodina Ličinu znate… Kao Košarkaški savez Srbije, rešili smo da napravimo ovaj edukativni skup zajedno sa ljudima iz FIBA. Žao mi je što to traje samo jedan dan i što smo sveli na tako kratko vreme, jer mislim da ima puno stvari o kojima bi ljudi iz FIBA mogli da nas informišu, mislim da ovo treba da postane neka vrsta tradicije svake godine, jer znanja i promena, odnosno promena i znanja da bi se uskladili sa promenama, nikad neće biti dosta. Ovog puta je skup vezan za promene pravila igre, koja su već deklarisana od strane FIBA i ušla su u zvanična košarkaška pravila, pa će gospodin Nakić i gospodin Ličina da vam iznesu sve te situacije. Inače, ovde je vrh, krem srpske košarke. Tu su svi klubovi, muški i ženski, pretežno sve sudije, tako da verujem da ćemo imati interesantno predavanje i da će nam to služiti za sve ono što vas čeka u novoj sezoni. Pred nama je nova sezona koja je uzbudljiva iz više razloga, kako u Prvoj muškoj ligi Srbije, tako i u regionalnoj košarci. Ovde su primećeni trendovi da kao da u našem regionu, a ja mislim pod regionom i prostor bivše Jugoslavije, kao da nemamo kadrove više ni u jednoj oblasti. To mi je onako interesantno, a znam da je ovaj naš region bivše Jugoslavije, jako, jako puno doprineo razvoju košarke, ne samo u Španiji, nego i u Turskoj, u Grčkoj i širom svih ostalih zemalja koje nisu u našem regionu. Znači, moramo da se borimo i za naš region, a mi moramo da se borimo za našu srpsku košarku, odnosno košarku u Srbiji. Verujem da ćemo i te izazove rešiti dogovorom i da ćemo ići napred, ali, kako god da bude, tu smo svi zajedno. Hvala gospodinu Nakiću, hvala gospodinu Ličini, hvala vam što ste došli i prepuštam vas sada gospodi iz FIBA…“ – rekao je predsednik Čović.