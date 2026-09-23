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Letonski bek je sa Cedevita Olimpijom potpisao jednogodišnji ugovor.

"Nedavno smo se suočili sa nizom povreda igrača, pa smo morali da reagujemo i potražimo pojačanja. Rihards Lomažs je iskusan i dokazan igrač koji je nastupao na najvišem evropskom nivou i ključni je član reprezentacije Letonije, stoga nam je veoma drago što smo ga doveli u Ljubljanu. Njegovo iskustvo i kvalitet biće od neprocenjivog značaja za naš tim. Nadamo se da će se brzo uklopiti u ekipu i pomoći timu da ostvari svoje ciljeve u svim takmičenjima u kojima učestvujemo", naveo je sportski direktor Cedevita Olimpije Čeču Mulero, a preneo sajt kluba.

Lomažs (30) je prošle sezone u proseku beležio 18,6 poena, 4,1 asistenciju, 3,1 skok i 1,2 ukradene lopte u Evrokupu, a bio je i izabran u idealnu petorku litvanskog prvenstva.

Kapiten je reprezentacije Letonije, a u klupskoj karijeri je, pored Neptunasa, između ostalog igrao i za evroligaše Virtus i Asvel, u kom je već sarađivao sa aktuelnim trenerom Cedevita Olimpije Zvezdanom Mitrovićem.

Lomažs je rekao da je veoma srećan što je postao član slovenačkog kluba.

"Cedevita Olimpija ;je veliki i respektabilan klub o kom sam čuo samo pozitivne stvari. Takođe se radujem ponovnoj saradnji sa trenerom (Zvezdanom) Mitrovićem. Bili smo blizu da opet sarađujemo pre nekoliko godina, tako da mi je izuzetno drago što se sada ukazala prilika da ponovo udružimo snage. Imamo visoke ambicije u svim takmičenjima - Evrokupu, ABA ligi i domaćim takmičenjima. Srećan sam što sam ovde i radujem se uzbudljivoj i uspešnoj sezoni pred nama", kazao je Lomažs.

(Beta)