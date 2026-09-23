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Košarkašice Crvene zvezde napravile su prvi korak ka plasmanu u Evroligu.

Tim trenera Marine maljković savladao je u polufinalu kvalifikacija Žabinji u češkom Brnu sa 75:69 (20:24, 18:14, 17:19, 20:12).

Košarkašice Crvene zvezde Foto: FIBA

Crveno-bele će naredne nedelje u finalu kvalifikacija gostovati mađarskom Miškolcu. Pobeda bi ih odvela u Evroligu, poraz u Evrokup.

U timu Crvene zvezde Henderson je postigla 19 poena, a Kolijer i Vilkinskon po 14. 

Tokom većeg dela utakmice gledali smo ravnopravnu utakmicu. Domaćin je sredinom poslednje četvrtine poveo sa 67:61, ali je Zvezda finiširala utakmicu sa 14:2 i stigla do vredne pobede.

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Košarkašice Crvene zvezde Izvor: Kurir/Dejan Ignjatović