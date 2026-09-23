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Košarkaški analitičar Kris Spatola, koji je bio poznat kao zet proslavljenog trenera Djuka Majka Kšiževskog, preminuo je u 48. godini.

"Ne postoje reči koje bi mogle na odgovarajući način da izraze našu slomljenost zbog gubitka našeg voljenog Krisa Spatole. Kris je služio našoj zemlji, bio je posvećen suprug i otac i bio je veoma važan deo naše porodice", naveli su članovi porodice Kšiževski u saopštenju.

Spatola je tokom svoje četiri godine na vojnoj akademiji Vest Point, od 1998. do 2002. godine, dva puta izabran u najbolju postavu Patriot lige. Kasnije je tokom služenja vojnog roka u činu kapetana, dobio više pohvala i medalja, uključujući i za svoje angažovanje tokom operacije "Iračka sloboda".

Od 2007. do 2012. godine radio je u stručnom štabu Kšiževskog na Djuku, što je obuhvatilo i osvajanje NCAA šampionata 2010. godine, kada je vodeći strelac ekipe bio sadašnji glavni trener Džon Šejer.

Spatola je kasnije prešao u sportsko novinarstvo i radio kao analitičar, između ostalog za I-Es-Pi-En (ESPN) i SiriusXM.

Obe medijske kuće objavile su saopštenja povodom njegove smrti. ESPN ga je opisao kao "promišljenog, dobro pripremljenog i strastvenog prema sportu", dok ga je SiriusXM nazvao "izuzetnim kolegom i voditeljem - inteligentnim, autentičnim i strastvenim".

(Beta)