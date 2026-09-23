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Iako je prethodnih dana bilo tenzija između sudija i rukovodstva ABA lige zbog uslova i visine naknada, prema njegovim rečima, sezona bi trebalo da počne kako je i planirano – 25. septembra.

Problem je nastao nakon što su iskusne sudije zatražile povećanje naknada za utakmice, ali njihov prvobitni zahtev nije prihvaćen. ABA liga je potom raspisala konkurs za nove arbitre, uz mogućnost da se prijave i sudije koje su već radile u regionalnom takmičenju.

U međuvremenu je ponuđen novi model naknada. Najveće povećanje predviđeno je za završnicu sezone: sudije bi za finale dobijale 1.500 evra, umesto dosadašnjih 1.350, dok bi naknada za polufinale porasla sa 900 na 1.100 evra.

Za utakmice prve faze predviđena je naknada od 630 evra, umesto dosadašnjih 562,5. Za Top 8 i plej-in sudije bi dobijale 650 evra, dok je za plej-aut predviđeno 630 evra. Naknada za četvrtfinale iznosila bi 700 evra.

Mijailović je istakao da je na sastanku ABA lige doneta jednoglasna odluka da se uputi poslednji poziv svim sudijama koje žele da budu deo takmičenja.

„Duboko verujem da sezona ABA lige počinje na vreme. Sudije koje su želele da sude naredne sezone imale su rok danas do 17 časova da se prijave ABA ligi. Na jučerašnjem radnom sastanku ABA lige, na kojem su bili prisutni predstavnici svih klubova suvlasnika, jednoglasno je doneta odluka da se uputi poslednji poziv svim zainteresovanim sudijama koje žele da sude ABA ligu. Veoma je važno istaći da je svih 12 predstavnika klubova jednoglasno podržalo ovakvu odluku“, rekao je Mijailović.

Prema aktuelnom rasporedu, nova sezona ABA lige trebalo bi da počne u petak, 25. septembra.

Prvi na teren izlaze Cibona i Budućnost, dok će istog dana Zadar dočekati Bosnu. U subotu Crvena zvezda gostuje Borcu u Čačku.

U nedelju će šampion Dubai igrati protiv Beča, dok će Partizan ugostiti Iliriju.

Dakle, uprkos problemima koji su prethodili početku sezone, iz ABA lige stiže poruka da nema odlaganja – lopta bi trebalo da bude podignuta prema planu.