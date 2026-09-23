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Jedan od retkih koji su njegov dolazak u Ameriku pratili iz neposredne blizine jeste poznati hrvatski stručnjak Neven Spahija. On je iste godine kada i Jokić stigao preko okeana, i to kao pomoćnik Majka Budenholzera u Atlanti. Jedan od njegovih prvih zadataka bio je skauting ekipa u rekonstrukciji, među kojima je bio i Denver. Ono što je tada video na snimcima potpuno ga je šokiralo.

"Nikola Jokić je čudo! Kada sam video šta već tada radi, nisam mogao da poverujem. Kunem se životom, Jokićeve klipove nisam želeo da pokazujem igračima, već samo Majku Budenholzeru, jer nisam želeo da ih frustriram," otkrio je Spahija u intervjuu za Index.hr.

Reakcija tadašnjeg trenera Hoksa na prve Nikoline snimke najbolje oslikava kakav je šok vladao u NBA krugovima.

"Sećam se Budenholcerove face kad je prvi put video Nikolu. Taj šokirani izraz lica... Bio je zapanjen, oči su mu ispale!"

Neven Spahija Foto: Starsport©

Najveća prevara u istoriji košarke

Posebna misterija do današnjeg dana ostaje kako je Jokić uopšte stigao do Denvera tek kao 41. pik na draftu. Spahija bez dlake na jeziku tvrdi da je reč o vanserijskoj spletki i majstoriji menadžera Miška Ražnatovića.

"Miško Ražnatović je uspeo da napravi nešto što niko nikad nije u istoriji košarke – bila je to najveća prevara u istoriji košarke! I dalje mi nije jasno kako je takvog talenta uspeo da sakrije. Nikome nije palo na pamet da ga draftuje, dok je Miško sve dogovorio s Denverom čiji su skauti stalno bili na treninzima Mege."

U celoj operaciji ključnu ulogu odigrao je i Ognjen Stojaković, danas važan šraf u stručnom štabu Nagetsa.

"Da se jedan takav talenat sakrije u 21. veku, to je za mene misterija. Denver danas slobodno može da da prsten prvaka Mišku Ražnatoviću, zaslužio je! Da je samo neko posumnjao i došao da pogleda neki trening, Nikola bi bio među prva tri pika na draftu," uverava hrvatski stručnjak.

Brojke ne lažu: Samo mu je nebo limit

Vreme je demantovalo sve sumnjače. Jokić je u međuvremenu pokorio NBA ligu, osvojio šampionski prsten i tri MVP priznanja, a glad za trofejima i dalje ne jenjava. Na pitanje da li je Somborac najbolji evropski košarkaš svih vremena, Spahija zaključuje kroz egzekutivne činjenice:

"Slažem se da je glupo mešati generacije, ali postoji nešto što je egzaktno, a to su brojevi, oni će na kraju dati pravu sliku. Nikola nema više limita, ušao je u kategoriju najvećih svih vremena i samo je pitanje koliko će puta ponoviti ovo. Samo mu je nebo limit!"

1/5 Vidi galeriju Preporođeni Nikola Jokić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT