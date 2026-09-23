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Košarkaški klub Beovuk iz Beograda obavestio je javnost o tragičnoj smrti člana kluba Viktora Kecmana.

Klub se oglasio na društvenim mrežama i poslao srceparajuću poruku.

"Košarkaški klub Beovuk sa neizmernom tugom obaveštava članove, prijatelje i sve ljude našeg kluba da je danas prerano prestalo da kuca srce našeg Viktora Kecmana.

Viktor je bio mnogo više od člana našeg kluba — bio je naše dete, naš drug i, pre svega, jedan divan dečak.

Njegovoj porodici i najbližima izražavamo najdublje i najiskrenije saučešće. Naša je obaveza da uspomenu na našeg Kecija zauvek čuvamo od zaborava.

Počivaj u miru, Keci.

Voli te tvoj Beovuk".