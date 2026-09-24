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Čelnici regionalne ABA lige oglasili su se saopštenjem iza ponoći.

Saopštenje prenosimo u celosti.

"Povodom svih dešavanja u vezi sa određivanjem liste sudija i organizacijom suđenja za takmičenja u ABA ligi j.t.d. u sezoni 2026/27, koja bi potencijalno mogla da dovedu u pitanje planirani početak takmičenja, Predsedništvo ABA lige j.t.d, u cilju objektivnog informisanja javnosti i potpune transparentnosti, želi da obavesti javnost o svim relevantnim detaljima.

Pre svega, želimo da naglasimo da je u petak, 18.09.2026. godine, na radnom sastanku članova Društva jednoglasno doneta odluka da se raspiše konkurs za sve zainteresovane sudije koje žele da se nađu na listi kandidata za delegiranje.

Na konkurs se prijavilo 50 sudija, na osnovu čega je predsednik Sudijske komisije Migel Anhel Perez u sredu, 23.09.2026. godine, sačinio listu od 20 arbitara i dostavio je članovima Društva na usvajanje.

Međutim, istog dana, samo nekoliko sati kasnije, nekoliko sudija odustalo je od potencijalnog suđenja utakmica AdmiralBet ABA lige, nakon što su sa mejl adrese referees.abaleague@gmail.com dobili poruke kojima su pozvani da ne prihvate angažman u ABA ligi j.t.d.

Tom prilikom je nezakonito korišćena mejl adresa koja u svom nazivu sadrži zaštićeno ime i intelektualnu svojinu ABA lige j.t.d., iako je punomoćnik 63 arbitara još 18.09.2026. godine izričito obavešten i od njega zatraženo da se odmah prestane sa korišćenjem navedene mejl adrese.

Posebno želimo da istaknemo da sudije koje su se obraćale sa pomenute mejl adrese nisu ni u kakvom ugovornom odnosu sa ABA ligom j.t.d. na osnovu kojeg bi se mogle predstavljati kao sudije ABA lige ili koristiti ime i oznake ABA lige u svojoj komunikaciji.