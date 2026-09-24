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Nova sezona ABA lige još nije ni počela, a regionalno takmičenje već se suočava sa ozbiljnim problemima!

Prva utakmica između Budućnosti i Cibone u Podgorici odložena je, a kao razlog se navode nesuglasice između ABA lige i sudija oko njihovih honorara.

Cibona, koja se ove sezone vraća u regionalno takmičenje, trebalo je u petak da gostuje Budućnosti i tako zvanično otvori novu sezonu. Umesto puta u Podgoricu, Zagrepčani su dobili obaveštenje da utakmica neće biti odigrana.

Sportski direktor Cibone Marin Rozić potvrdio je da ekipa nije otputovala u Crnu Goru.

"Istina je, mi ne putujemo u Podgoricu. Informacija je tačna, kolo je odloženo, ne znamo šta će biti dalje", rekao je Rozić.

Sudije napravile ozbiljan problem

Prema nezvaničnim informacijama koje prenose srpski portali, u centru problema nalaze se upravo arbitri.

Navodno je čak 63 sudija preko advokata zatražilo povećanje naknada za utakmice u novoj sezoni, što je dovelo do spora sa ABA ligom.

Situacija je dodatno komplikovana jer je liga prethodno pokušala da pronađe rešenje raspisivanjem konkursa za sudije širom sveta. Međutim, prema informacijama koje su se pojavile, ni taj potez nije doneo konačno rešenje, pošto su neki od angažovanih arbitara počeli da se povlače.

I upravo tada nastao je problem koji je sada stigao do samog početka sezone.

Cibona dobila obaveštenje da ne putuje

Zagrebački klub, povratnik u ABA ligu, praktično je u poslednjem trenutku saznao da od gostovanja u Podgorici nema ništa.

Umesto povratka na regionalnu scenu protiv Budućnosti, Cibona je ostala u Zagrebu, dok je pitanje nastavka takmičenja ostalo otvoreno.

Još nije poznato šta će biti sa ostalim utakmicama prvog kola i da li će se odlaganja proširiti i na druge susrete.

Veliki problem za kalendar

Ukoliko se situacija sa sudijama brzo ne reši, ABA liga bi mogla da se suoči sa ozbiljnim organizacionim problemom.

Svako odlaganje znači nove termine koje treba pronaći u već ionako zgusnutom rasporedu. Klubovi paralelno igraju evropska i domaća takmičenja, pa će pronalaženje slobodnih datuma za zaostale utakmice biti dodatno komplikovano.

Sezona nije ni počela, a već je upaljen alarm u regionalnom takmičenju. Sada se čeka rasplet spora sa sudijama i odgovor na najvažnije pitanje – kada će ABA liga zaista početi?