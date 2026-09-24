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Stef Kari je godinama pomerao granice košarke i ispisivao istoriju kao jedan od najboljih šutera koje je ovaj sport ikada video. Pogađao je trojke koje su delovale nemoguće, osvajao NBA titule i postao zaštitno lice jedne ere.

A onda je, usred šampionskog perioda Golden Stejta, saznao nešto što ga je potpuno zateklo.

Imao je problem sa vidom, a gotovo da nije ni bio svestan koliko je ozbiljan.

Kari je sada prvi put detaljnije javno govorio o dijagnozi koju je dobio 2018. godine, otkrivši da mu je ustanovljen keratokonus, retko oboljenje rožnjače koje može da izazove zamućen i iskrivljen vid i koje može da napreduje tokom vremena.

Sve primetio čovek koji ga je gledao preko televizije

Najneverovatniji deo priče dogodio se tokom jedne utakmice.

Tadašnji generalni menadžer Golden Stejta Bob Majers gledao je televizijski prenos meča, a kamere su u jednom trenutku prikazale Karija na klupi.

Primijetio je da košarkaška zvezda neprestano žmirka.

Majersu je to bilo dovoljno neobično da se posle utakmice javi Kariju i pita ga da li je ikada proveravao vid.

Kari je poslušao savet.

Očekivao je da će pregled pokazati nešto bezazleno, ali rezultat ga je šokirao.

Lekari su mu saopštili da ima keratokonus - stanje kod kojeg rožnjača postaje nepravilnog oblika, što može dovesti do zamućenja i izobličenja slike.

Godinama je mislio da je to normalno

Kari je otkrio da je dugo živeo sa zamućenim vidom, ali da je jednostavno mislio da je to njegov normalan način gledanja.

Navikao je da žmirka i da se prilagođava.

Problem je posebno neverovatan kada se zna čime se bavi.

Čovek koji je postao sinonim za precizan šut sa velike udaljenosti zapravo je godinama igrao sa vidom koji nije bio potpuno jasan.

Kari je kasnije počeo da koristi kontaktna sočiva i, kako je rekao, tek tada je shvatio koliko mu je slika ranije bila nejasna. Još 2019. govorio je da mu se, nakon početka nošenja sočiva, činilo kao da mu se „ceo svet otvorio“.

1/9 Vidi galeriju Superstar Golden Stejta i najbolji šuter svih vremena - Stef Kari Foto: Christian Petersen / Getty images / Profimedia, Godofredo A. Vásquez/AP, Eric Gay/AP

Dijagnoza ga je ozbiljno pogodila

Kari je priznao da ga je sama dijagnoza šokirala.

Ne samo zato što nikada ranije nije čuo za keratokonus, već i zbog toga što su mu lekari objasnili da stanje može biti progresivno i da u težim slučajevima može ozbiljno ugroziti vid.

Za sportistu čija karijera zavisi od neverovatne preciznosti, takva informacija nije bila nimalo laka.

Kari je čak u šali rekao da bi njegove memoare mogao da nazove „Sve vreme nisam mogao da vidim“, aludirajući na činjenicu da je ostvario ogroman uspeh iako nije imao savršen vid.

Igrao je na najvišem nivou, a nije znao šta se dešava

Posebno neverovatno je što je dijagnozu dobio tokom perioda kada je Golden Stejt bio na vrhuncu.

Kari je već bio NBA šampion i jedan od najdominantnijih igrača lige, a 2018. godine bio je na putu ka još jednom prstenu.

Drugim rečima, dok je svet gledao njegove trojke i slavio njegove partije, on je istovremeno pokušavao da se izbori sa problemom za koji tada nije ni znao da postoji.

Danas redovno kontroliše vid

Kari sada svoje stanje shvata veoma ozbiljno.

Prema njegovim najnovijim izjavama, ide na kontrole otprilike svakih šest meseci i koristi korektivna kontaktna sočiva. Kaže da mu je stanje trenutno stabilno i da mu redovne kontrole daju sigurnost da drži situaciju pod nadzorom.

Upravo zato danas javno govori o svom iskustvu.

Kari se priključio kampanji pod nazivom "Could it be KC?", čiji je cilj da podigne svest o keratokonusu i podstakne ljude da ranije provere vid ukoliko primete probleme.