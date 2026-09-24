Slušaj vest

Nekadašnji NBA igrač i trostruki šampion Evrolige Pero Antić bez dlake na jeziku govorio je o dešavanjima u Partizanu.

Antić je gostovao u podkastu „Jao Mile“, gde je govorio o legendarnom treneru Željku Obradoviću i njegovom autoritetu u svlačionici. Posebno se osvrnuo na situacije iz prošle sezone kada, prema njegovom viđenju, pojedini igrači nisu pokazali dovoljno poštovanja prema trofejnom stručnjaku.

"Voleo bih da sam bio u toj svlačionici"

Antić je istakao da mu je bilo žao što nije bio deo Partizanove svlačionice u tom periodu.

Kako je ispričao, o tome je razgovarao i sa Batom Zimonjićem, kojem je rekao da bi voleo da je bio u ekipi, čak i u ulozi kapitena koji ne mora da igra, već da bude uz tim i pomogne u održavanju reda.

Njegov stav bio je jasan - trener koji te izabere, pruži ti priliku i stoji iza tebe mora da ima tvoje poštovanje.

"Ja bih tog Parkera... Sad da ne napadam nikog, trener te izabere, da ti finansije i da se ti okreneš protiv njega", rekao je Antić i dodao:

"Ili onaj što je sad u Olimpijakosu, što se dere samo, galami. Zapucao bih ga brate usred čela. Treba da imaš poštovanje, a ovako automatski pokazuješ da si idiot. A on kao jak, hoće da se bije. Samo batine brate", rekao je uz osmeh Antić.

"Željko me nije zvao samo zbog košarke"

Antić je prethodno govorio i o svom odnosu sa Željkom Obradovićem.

Kada je svojevremeno iz NBA lige prešao u Fenerbahče, Obradović ga je pozvao u Istanbul. Antić je objasnio da veruje da razlog tog poziva nije bio samo njegov košarkaški kvalitet.

Prema njegovim rečima, Obradoviću je bilo važno i to što je Antić znao da funkcioniše u svlačionici, da razgovara sa saigračima i da bude deo timske hijerarhije.

Upravo zbog toga Antić danas posebno naglašava koliko je važno poštovanje između igrača i trenera.