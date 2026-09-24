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Frka pred početak nove sezone!

Nova sezona ABA lige neće početi 25. septembra, kako je prvobitno bilo planirano. Kompletno prvo kolo biće odloženo, a ostaje veliko pitanje kada će takmičenje zapravo početi, saznaje "Sport Klub".

1/4 Vidi galeriju ABA liga Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport, Srdjan Stevanovic ©/2024 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Klubovi će o sudbini regionalnog takmičenja razgovarati na sastanku zakazanom za večeras. Jaz između dve strane sve je veći, a ključni problem predstavljaju sudije.

Predsedništvo ABA lige insistira na tome da 63 sudije, koje su tražile povećanje primanja, ne budu na spisku za novu sezonu. Istovremeno se traži alternativno rešenje kako bi ABA i ABA 2 liga mogle da počnu.

Jedna od mogućnosti je razgovor sa opunomoćenim advokatom sudija, među kojima su i arbitri koji godinama dele pravdu u regionalnom takmičenju, ali i Evroligi i Evrokupu.

Kako navodi Sport Klub, obe strane moraju da pronađu zajedničko rešenje ukoliko se želi izbeći dalja eskalacija problema. U suprotnom, početak sezone mogao bi da bude dodatno pomeren.

Ljubitelji košarke sada čekaju epilog večerašnjeg sastanka, koji bi mogao da bude ključan za dalju sudbinu ABA lige.

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