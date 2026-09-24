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Ovogodišnje rangiranje napravljeno je po nešto drugačijem principu. Umesto glasova više od 100 novinara, urednika i producenata, ESPN je angažovao panel od sedam stručnjaka. Svako od njih sastavio je svoju listu 100 najboljih igrača, a konačan poredak dobijen je objedinjavanjem svih glasova.

Kriterijum je bio očekivani učinak igrača isključivo u regularnoj sezoni 2026/27.

Borba za sam vrh bila je izuzetno neizvesna. Jokića, Viktora Vembanjamu i Šeja Gildžusa-Aleksandera delila su svega tri boda, dok je svaki od njih dobio najmanje jedan glas za prvo mesto.

Ipak, Jokić je ponovo završio na vrhu.

1/5 Vidi galeriju Preporođeni Nikola Jokić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Srpski centar je prošle sezone drugu godinu zaredom prosečno beležio tripl-dabl, čime se pridružio Raselu Vestbruku kao jedini igrač kojem je to uspelo više puta. Takođe, u svakoj od prethodnih šest sezona završavao je kao MVP ili drugi u glasanju za najkorisnijeg igrača lige.

Vembanjama je zauzeo drugo mesto, dok je dvostruki uzastopni MVP Šej Gildžus-Aleksander treći.

Na četvrtoj poziciji je Luka Dončić, koji je prošle sezone po drugi put u poslednje tri godine bio najbolji strelac NBA lige, sa prosekom od 33,48 poena po utakmici.

Top 10 kompletiraju Janis Adetokumbo, Džejlen Branson, Entoni Edvards, Kejd Kaningem, Džejson Tejtum i Donovan Mičel.

ESPN – Top 10 za sezonu 2026/27:

1. Nikola Jokić – Denver Nagetsi

2. Viktor Vembanjama – San Antonio Sparsi

3. Šej Gildžus-Aleksander – Oklahoma Siti Tander

4. Luka Dončić – Los Anđeles Lejkers

5. Janis Adetokumbo – Majami Hit

6. Džejlen Branson – Njujork Niks

7. Entoni Edvards – Minesota Timbervulvsi

8. Kejd Kaningem – Detroit Pistonsi

9. Džejson Tejtum – Boston Seltiksi

10. Donovan Mičel – Klivlend Kavalirsi