JOKIĆ PONOVO POKORIO AMERIKU: ESPN Srbinom ponovo proglasio najboljeg NBA igrača!
Ovogodišnje rangiranje napravljeno je po nešto drugačijem principu. Umesto glasova više od 100 novinara, urednika i producenata, ESPN je angažovao panel od sedam stručnjaka. Svako od njih sastavio je svoju listu 100 najboljih igrača, a konačan poredak dobijen je objedinjavanjem svih glasova.
Kriterijum je bio očekivani učinak igrača isključivo u regularnoj sezoni 2026/27.
Borba za sam vrh bila je izuzetno neizvesna. Jokića, Viktora Vembanjamu i Šeja Gildžusa-Aleksandera delila su svega tri boda, dok je svaki od njih dobio najmanje jedan glas za prvo mesto.
Ipak, Jokić je ponovo završio na vrhu.
Srpski centar je prošle sezone drugu godinu zaredom prosečno beležio tripl-dabl, čime se pridružio Raselu Vestbruku kao jedini igrač kojem je to uspelo više puta. Takođe, u svakoj od prethodnih šest sezona završavao je kao MVP ili drugi u glasanju za najkorisnijeg igrača lige.
Vembanjama je zauzeo drugo mesto, dok je dvostruki uzastopni MVP Šej Gildžus-Aleksander treći.
Na četvrtoj poziciji je Luka Dončić, koji je prošle sezone po drugi put u poslednje tri godine bio najbolji strelac NBA lige, sa prosekom od 33,48 poena po utakmici.
Top 10 kompletiraju Janis Adetokumbo, Džejlen Branson, Entoni Edvards, Kejd Kaningem, Džejson Tejtum i Donovan Mičel.
ESPN – Top 10 za sezonu 2026/27:
1. Nikola Jokić – Denver Nagetsi
2. Viktor Vembanjama – San Antonio Sparsi
3. Šej Gildžus-Aleksander – Oklahoma Siti Tander
4. Luka Dončić – Los Anđeles Lejkers
5. Janis Adetokumbo – Majami Hit
6. Džejlen Branson – Njujork Niks
7. Entoni Edvards – Minesota Timbervulvsi
8. Kejd Kaningem – Detroit Pistonsi
9. Džejson Tejtum – Boston Seltiksi
10. Donovan Mičel – Klivlend Kavalirsi