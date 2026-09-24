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Prema pisanju američkih medija, Pistonsi žele da 22-godišnji centar tokom cele godine svakog meseca kontroliše telesnu težinu, a ispunjavanje određenih parametara bilo bi povezano sa bonusima.

Durenov tim navodno je iznenađen ovim zahtevom, posebno jer mladi centar do sada nije bio poznat po problemima sa kilažom. Visok je 208 centimetara i težak oko 113 kilograma, a jedan izvor iz NBA lige njegovu građu opisao je kao „grčku statuu“.

Ipak, Detroit navodno želi dodatnu kontrolu nakon Durenovih problema tokom plej-ofa 2026. godine. Organizacija smatra da bi centar trebalo da smanji težinu.

Duren još nije prihvatio ponudu i do 1. oktobra može da potpiše jednogodišnju kvalifikacionu ponudu od 9,6 miliona dolara, čime bi narednog leta postao potpuno slobodan igrač. Tada bi mogao da dobije četvorogodišnji ugovor vredan oko 189,2 miliona dolara.

Zanimljivo je da predsednik košarkaških operacija Pistonsa Trejdžan Lengdon već ima iskustva sa sličnim klauzulama. Dok je bio u Nju Orleansu, učestvovao je u pregovorima oko ugovora Zajona Vilijamsona koji je sadržao uslove vezane za telesnu težinu i procenat masti.

Duren je prošle sezone odigrao 70 utakmica, a tokom četiri NBA sezone nikada nije nastupio na manje od 61 meča.

Pistonsi sada žele da što pre reše situaciju sa svojim mladim centrom, ali neobična klauzula očigledno predstavlja ozbiljnu prepreku u pregovorima.

(Beta)