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Petit je preminuo u sredu, 23. septembra, u svom domu u Metariju, potvrdila je njegova porodica.

- Tata je veoma mirno preminuo u svom domu u Metariju. Bio je najdivniji otac. Najljubaznija, najskromnija i najnežnija duša. Blagosloveni smo što smo ga imali u svojim životima i mnogo će nam nedostajati - navodi se u poruci porodice.

Rođen u Baton Ružu, Petit je košarkašku afirmaciju stekao na LSU-u, gde je tri puta biran u najbolju petorku SEC konferencije. Predvodio je „Tigrove“ do dve uzastopne konferencijske titule i prvog Final Foura u istoriji programa 1953. godine.

U sve tri univerzitetske sezone bio je najbolji strelac SEC-a, a 1954. je prosečno beležio čak 31,4 poena i 17,3 skoka po utakmici. LSU je iste godine povukao njegov dres sa brojem 50.

Iste godine počela je njegova NBA karijera. Milvoki Houksi izabrali su ga u prvoj rundi, a Petit je svih 11 sezona proveo u toj franšizi, koja se 1955. preselila u Sent Luis.

Bio je četiri puta MVP Ol-star utakmice, pet puta je igrao NBA finale, a 1958. godine predvodio je Sent Luis Houkse do šampionske titule protiv Boston Seltiksa.

Godine 1964. postao je prvi igrač u istoriji NBA lige sa više od 20.000 poena u karijeri.

U Kuću slavnih primljen je 1970. godine, dok je 1997. uvršten među 50 najvećih igrača u istoriji NBA lige.

- Nejsmitova Kuća slavnih košarke žali zbog smrti Boba Petita, elegantnog i veštog visokog igrača koji je tokom karijere revolucionisao poziciju krila. Ostavio je trajno nasleđe - navodi se u saopštenju Kuće slavnih.