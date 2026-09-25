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Denver Nagetsi ulaze u novu sezonu sa značajno drugačijom slikom pod košem.

Jonas Valančijunas više nije deo ekipe, a njegovo mesto u rotaciji trebalo bi da preuzme Marvin Begli III. Amerikanci su se već pozabavili pitanjem koje u Denveru može da bude od ogromnog značaja:

Šta se dešava kada Nikola Jokić nije na parketu?

1/46 Vidi galeriju Nikola Jokić u dresu Denver Nagetsa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Denver Post je analizirao sastav Nagetsa po pozicijama, a situacija na centru trenutno izgleda ovako:

Starter: Nikola Jokić

Prva zamena: Marvin Begli III

Dublje opcije: Daron Holms II i Zik Nadži

Na papiru – Jokić ima zamenu, ali kada se pogleda malo dublje, stvari postaju mnogo zanimljivije.

Valančijunas je prošle sezone bio upravo ono što je Denveru godinama nedostajalo: iskusan centar koji može da preuzme minute kada Jokić odmara. Litvanac je u svojoj jedinoj sezoni u Denveru prosečno beležio 8,7 poena i 5,1 skok, a Nagetsi su ga koristili kao rezervu za srpskog asa.

Napustio je ekipu, a umesto njega stigao je Begli.

Američki mediji ističu da je Marvin Begli III trenutno najrealnija opcija da bude Jokićeva prva zamena. On je fizički pokretljiviji od Valančijunasa i Denver od njega očekuje drugačiji tip igre.

Međutim, tu se otvara veliko pitanje.

Može li Begli da iznese minute bez Jokića?

A šta ako on ne bude dovoljan?

Tu na scenu stupaju Daron Holms II i Zik Nadži.

Holms je posebno zanimljiv jer se od njega očekuje iskorak nakon perioda u kojem su ga povrede ozbiljno usporile. Ipak, američki mediji upozoravaju da još nije igrač na kojeg Denver može bez rezerve da računa kao na standardnog NBA rotacionog centra.

Zik Nadži je druga priča.

Može da pokrije poziciju petice, ali njegova uloga zavisi od protivnika i situacije na terenu. Američki mediji ga trenutno vodi kao igrača koji pokriva pozicije krilnog centra i centra.

I upravo zato Amerikanci postavljaju pitanje koje će pratiti Denver tokom sezone:

Koliko će Nagetsi moći da prežive bez Nikole Jokića?

Jer kada je srpski superstar na parketu, gotovo sve u Denverovoj igri prolazi kroz njega.

Kada sedne na klupu, Nagetsi moraju da pronađu potpuno drugačiji način da funkcionišu.

Denver je očigledno odlučio da napravi promenu. Valančiūnas je otišao, Begli je stigao, a Holms i Nadži čekaju svoju priliku.

Američki mediji pritom ukazuju da je centarska rotacija i dalje jedna od velikih tema uoči nove sezone. Sports Illustrated je, na primer, ocenio da Begli donosi više pokretljivosti i raznovrsnosti u napadu, dok je Holms potencijalna opcija ako napravi očekivani iskorak.

Jedno je sigurno, Jokić će ponovo biti motor Denvera.

Ali pravo pitanje možda nije šta će Nagetsi dobiti od njega, već šta će uraditi kada najbolji igrač sedne na klupu.