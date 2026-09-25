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Grčka i evropska košarka ostale su bez jednog od svojih najznačajnijih trenera. Sulis Markopulos preminuo je u petak u 77. godini.

Markopulos je decenijama bio jedna od najcenjenijih figura grčke košarke, a iza sebe je ostavio bogatu trenersku karijeru tokom koje je radio u brojnim klubovima.

Posebno mesto u njegovoj karijeri zauzimaju tri velika kluba iz rodnog Soluna. Markopulos je sedeo na klupi PAOK-a, Arisa i Iraklisa, čime je postao deo istorije sva tri velikana grčke košarke.

Najveći trag ostavio je u crno-beloj porodici iz Soluna.

Pored solunskih klubova, vodio je i Makedonikos, dok je radio i u Atini, gde je trenirao AEK i Marusi.

Njegov odlazak predstavlja veliki gubitak za grčku košarku, a iza Markopulosa ostaje višedecenijski trag i veliko poštovanje koje je stekao tokom bogate trenerske karijere.

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