TUGA! UMRLA LEGENDA CRNO-BELE PORODICE: Pamte ga po osvajanju Kupa Koraća
Grčka i evropska košarka ostale su bez jednog od svojih najznačajnijih trenera. Sulis Markopulos preminuo je u petak u 77. godini.
Markopulos je decenijama bio jedna od najcenjenijih figura grčke košarke, a iza sebe je ostavio bogatu trenersku karijeru tokom koje je radio u brojnim klubovima.
Posebno mesto u njegovoj karijeri zauzimaju tri velika kluba iz rodnog Soluna. Markopulos je sedeo na klupi PAOK-a, Arisa i Iraklisa, čime je postao deo istorije sva tri velikana grčke košarke.
Najveći trag ostavio je u crno-beloj porodici iz Soluna.
Pored solunskih klubova, vodio je i Makedonikos, dok je radio i u Atini, gde je trenirao AEK i Marusi.
Njegov odlazak predstavlja veliki gubitak za grčku košarku, a iza Markopulosa ostaje višedecenijski trag i veliko poštovanje koje je stekao tokom bogate trenerske karijere.