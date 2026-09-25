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Bivši košarkaš PartizanaMika Murinen konačno je dobio dobre vesti iz Amerike.

NCAA je zvanično odobrila 19-godišnjem Fincu pravo da nastupa za Arkanzas u sezoni 2026/27, što je potvrdio i legendarni trener Džon Kalipari.

Mika Murinen u dresu Partizana Foto: Starsport

Murinen je dugo čekao odluku NCAA, koja je detaljno proveravala njegov status zbog činjenice da je prethodne sezone igrao za Partizan i imao profesionalni ugovor. Zbog administrativne procedure propustio je pripreme ekipe, kao i letnju turneju na Bahamima.

Kalipari je otkrio koliko je mladom košarkašu značila konačna odluka.

- Zagrlili smo se, a u očima su mu bile suze - rekao je trener Arkanzasa.

Ipak, iskusni stručnjak pokušava da smanji pritisak koji je sada na Murinenu, koji je jedno od osam novih lica u ekipi.

- Ima 19 godina, a i na kraju ove godine imaće 19. Nije Supermen. Pred njim je dug put. Dobar je igrač, imamo mnogo dobrih igrača, ali on je dobar igrač - poručio je Kalipari.

Murinen je prošlog leta stigao u Partizan kao jedan od najperspektivnijih mladih igrača u Evropi, a sada će karijeru nastaviti u američkoj koledž košarci.

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Blokada Mike Murinena na debiju za Partizan Izvor: Arena premium