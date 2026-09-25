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Sporazum između dva kluba predviđa zajedničke kampove, stručno usavršavanje trenera, kao i sistematsko praćenje i razvoj mladih igrača.

1/5 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Dubai će tako dobiti dugoročnu bazu za razvoj igrača u Čačku i regionu, dok će Čačak 94 moći da koristi iskustvo i veze evroligaškog kluba u evropskoj košarci.

“Želimo da stvorimo jasan put za mlade talente i pružimo igračima pravo okruženje i prilike da dostignu najviši nivo. Veoma nam je drago što započinjemo ovu saradnju i verujemo da oba kluba mogu zajedno da rastu i izgrade nešto važno za budućnost“, rekao je predsednik Dubaija Dejan Kamenjašević.

Predsednik Čačka 94 Nikola Bojović istakao je da klub želi da postane međunarodno prepoznat centar za razvoj mladih igrača.

“Pre svega, želimo da deci iz Čačka i okoline otvorimo put ka najvišim nivoima evropske i svetske košarke i pružimo im znanje, stručnu podršku i prilike koje njihov talenat zaslužuje“, poručio je Bojović.

Podsetimo, Dubai je ranije dogovorio i saradnju sa novosadskom Vojvodinom.