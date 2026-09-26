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Stef Kari je ponovo ispisao istoriju NBA lige, i to van parketa.

Superstar Golden Stejt Voriorsa dogovorio je dvogodišnje produženje saradnje vredno 116 miliona dolara, čime je postao igrač sa najvećom ukupnom zaradom od ugovora u istoriji najjače košarkaške lige na svetu.

Prema podacima koje je objavio ESPN, ovaj ugovor će Karijevu ukupnu zaradu od NBA ugovora podići na oko 652 miliona dolara. Time je ostavio iza sebe Kevina Durenta, koji je na oko 598 miliona, i Lebrona Džejmsa sa približno 592 miliona dolara.

Drugim rečima – Kari je postao prvi NBA košarkaš koji je prešao granicu od 600 miliona dolara zarade od ugovora.

Mogao je da uzme još više, ali je pristao na manje

Posebno zanimljiv detalj čitave priče jeste činjenica da Kari nije jurio apsolutni maksimum. Prema američkim izvorima, bio je u mogućnosti da potpiše produžetak vredan oko 136,7 miliona dolara, ali je na kraju prihvatio ugovor od 116 miliona.

Time je Golden Stejt dobio dodatni prostor za manevar pod salary capom, što bi Voriorsima trebalo da omogući veću fleksibilnost prilikom sklapanja ekipe narednog leta. ESPN navodi da nova struktura ugovora uključuje i igračku opciju za sezonu 2028/29.

1/9 Vidi galeriju Superstar Golden Stejta i najbolji šuter svih vremena - Stef Kari Foto: Christian Petersen / Getty images / Profimedia, Godofredo A. Vásquez/AP, Eric Gay/AP

Ostaje veran Voriorsima

Novi ugovor znači da bi Kari trebalo da ostane u Golden Stejtu kroz sezonu 2028/29, odnosno da u dresu franšize dočeka svoju 20. NBA sezonu. Voriorsi su jedini klub za koji je igrao u NBA karijeri.

Kari je prethodne sezone prosečno beležio 26,6 poena, 4,7 asistencija i 3,6 skokova, mada je zbog povreda odigrao 43 utakmice. Sa Golden Stejtom je osvojio četiri šampionske titule, a poslednju 2022. godine.

Rekord koji dovoljno govori o njegovoj veličini

Nova cifra od 652 miliona dolara odnosi se na zaradu iz NBA ugovora tokom karijere, a upravo je taj podatak lansirao Karija na vrh istorijske liste.

Iza njega su sada Durent i Džejms, dok je Kari još jednom pokazao da njegovo ime odavno nije rezervisano samo za rekorde u šutu za tri poena i trofeje.

Ovoga puta je u pitanju - novac. I to cifra od koje boli glava.