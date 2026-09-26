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Olimpijakos će bez Nikole Milutinova izaći na megdan AEK-u u polufinalu grčkog Superkupa. Srpski centar neće biti u sastavu ekipe Jorgosa Barcokasa, nakon što je prethodnih dana imao problema sa povredom noge.

Milutinov je još pred prvo kolo Evrolige bio označen kao povređen, ali je ipak otputovao sa ekipom u Vitoriju i nastupio protiv Baskonije. Povreda nije bila takve prirode da ga spreči da zaigra, ali će sada dobiti priliku za predah.

1/5 Vidi galeriju Slavlje Nikole Milutinova protiv Partizana Foto: Printscreen / Twitter / Euroleague

Olimpijakos za Superkup mora da smanji broj stranih košarkaša u sastavu, pa Barcokas nije želeo dodatno da rizikuje sa Milutinovom. Srpski reprezentativac će zbog toga utakmicu pratiti sa tehničke klupe.

U sastavu crveno-belih od stranaca će se naći Kodi Miler-Mekintajer, Đan Montero, Evan Furnije, Tajson Vord, Embaj Ndiaj i Donta Hol.

Sa druge strane, AEK će u duel ući pojačan Tomasom Ertelom, dok je trener Dragan Šakota među strance uvrstio i Bartlija, Džozefa, Nolija, Lekavičijusa i Pnknija.

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