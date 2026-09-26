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ABA liga ovog vikenda nije počela zbog administrativnih problema, ali bi situacija već naredne nedelje mogla da bude rešena.

Za nedelju, 27. septembar, zakazan je sastanak na kojem bi trebalo da se razgovara o početku nove sezone. Ukoliko bude postignut dogovor, regionalno takmičenje moglo bi da počne već narednog vikenda.

1/4 Vidi galeriju ABA liga Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport, Srdjan Stevanovic ©/2024 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Kako prenosi "Sport klub", sastanku će prisustvovati članovi Predsedništva ABA lige Ostoja Mijailović (Partizan), Dragan Bokan (Budućnost) i Davor Užbinec (Cedevita Olimpija), kao i Nemanja Vasiljević iz Crvene zvezde, Đorđije Pavićević iz Mornara, direktor ABA lige Dubravko Kmetović i komesar za suđenje Migel Anhel Peres.

Sa druge strane biće advokat koji zastupa sudije koje su do sada radile u ABA ligi, kao i po jedan arbitar iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine.

Glavna tema biće početak sezone, dok će se razgovarati i o zahtevu sudija za povećanje prihoda od utakmica, kao i o arbitrima koji su se prijavili na konkurs za novu sezonu.

Zanimljivo je da na sastanku neće biti klubova koji imaju pravo glasa u ABA ligi, među kojima su Partizan, Crvena zvezda, FMP, Mega, Budućnost, SC Derbi, Mornar, Igokea, Cedevita Olimpija, Krka, Zadar i Cibona.

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