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Nekadašnji košarkaš PartizanaDžejms Naneli privukao je pažnju javnosti objavom na društvenoj mreži Tviter.

Amerikanac je kritikovao klubove koji ne ispunjavaju ugovorne obaveze, ali nije otkrio na koga konkretno misli.

1/11 Vidi galeriju Džejms Naneli Foto: Starsport, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

- Klubovima koji ne poštuju ugovorne sporazume ne bi trebalo dozvoliti da potpisuju igrače niti da učestvuju u takmičenjima - napisao je Naneli.

Za sada nije poznato šta je izazvalo njegovu reakciju, niti da li se poruka odnosi na neki od klubova za koje je nastupao. Naneli je trenutno bez kluba, a poslednji angažman imao je u atinskom AEK-u.

Amerikanac je posebno ostao upamćen među navijačima Partizana, za koji je igrao dve sezone i 2023. godine osvojio ABA ligu. Njegov odlazak iz Beograda, međutim, obeležile su kontroverze nakon incidenta sa Stefanom Lazarevićem.

Zbog toga je Nanelijeva najnovija objava odmah izazvala brojne reakcije, iako ostaje potpuno nejasno kome je njegova poruka bila namenjena.

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