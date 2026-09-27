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Sloga Upsala - ponos Srbije. Jedini srpski klub u Evropi, van matice, koji igra elitnu ligu. Reč je o timu koji se takmiču elitnoj švedskoj ligi u košarci.

A, danas nas čeka pravi spektakl. Od 16.04 (čitaćete u narednim zanima zašto taj termin) Sloga Uspala će u gradskom derbiju protiv Upsale pokušati da napravi važan korak ka ostvarenju cilja u švedskom prvenstvu.

Duel dva kluba iz istog grada privlači veliku pažnju javnosti i očekuje se da tribine budu ispunjene do poslednjeg mesta.

Ekipa Kurira nalazi se na licu mesta odakle će pratiti meč koji izazva veliko interesovanje u Švedskoj.

Trener Sloge Siniša Ugrinić ističe da nema vremena za razmišljanje o utakmici prvog kola koju je njegova ekipa izgubila u petak, već da je potpuni fokus na derbi meč:

- Nema mesta da budemo razočarani zbog poraza na startu, jer nas čeka novi meč, a i celo takmičenje koje je "maraton" - poručio je Ugrinić na konferenciji pred utakmicu.

Foto: Kurir Sport

Posebnu draž susretu daje činjenica da će se igrati pred oko 2.000 navijača.

- Utakmica kao i svaka druga za nas, s tim što ćemo ovde imati 2.000 ljudi koji će biti na tribinama i učiniti ovaj košarkaški duel dodatno posebnim.

Srpski stručnjak je otkrio i da pre dolaska u Švedsku nije imao potpunu sliku o kvalitetu tamošnje košarke. Posebno ga je iznenadio razvoj švedskih igrača i činjenica da ih je sve više na najvišem evropskom nivou.

- Pre nego što sam se dogovorio sa ljudima iz kluba nisam imao informacije koji je to nivo. Neretko sam bio iznenađen kada sam video da švedski igrači sve više završavaju u Evroligi. Ljudi u Srbiji i na Balkanu nisu realno dovoljno upućeni u to... Tek kada se dođe ovde - vidiš neke stvari.

Ugrinić posebno ističe mentalitet domaćih igrača, ali i značaj koji navijači imaju za ekipu Sloge.

- Imali smo utakmice gde smo gubili po 20 poena, pa se vraćali uz pomoć navijača. Švedski igrači su mentalno jaki i taj mentalitet im apsolutno nije stran.

Sloga je specifičan klub i zbog činjenice da je jedini tim van granica Srbije koji se takmiči u najvišem rangu švedske košarke. Ugrinić smatra da upravo takva sredina može da bude značajna za razvoj mladih srpskih igrača.

- Sloga je jedini tim van granica Srbije koji se takmiči u prvoj ligi. To je jedinstven primer. Jako lepa i specifična situacija. Jedna velika razlika u odnosu na Srbiju je što je jako mala šansa da će neko sa 30 godina dobiti takvu priliku. Moram da se zahvalim ljudima u klubu koji su dali meni šansu da budem glavni trener, a mogli su da uzmu trenere iz ABA 2 ili ABA lige.

Sloga u svojim redovima ima čak šest igrača sa prezimenima koja se završavaju na „-ić“, dok klub veliku pažnju posvećuje i mladim košarkašima.

- Imamo šest igrača koji se prezivaju na -ić. Ovde momci provedu 40-50 minuta na parketu nego svi igrači Zvezde i Partizana zajedno. Imamo momke od 17 godina koji imaju po 25 minuta u seniorskoj ligi. Želimo da klubovi u Srbiji znaju da ovaj klub može da bude opcija i za mlade momke.

Kada je u pitanju rezultat, cilj Sloge je jasan – plasman među osam najboljih ekipa. Gradski derbi već danima je glavna tema u Uppsali.

- Naš cilj je konkretno da uđemo u osam. Ceo grad priča o derbiju, gde god da odem vidim plakate Sloga – Upsala. Maksimalna borba, to je osnovno što tražim od njih. Pritisak treba da pretvorimo u pozitivnu tremu i da, kako utakmica odmiče, sve ide u pravcu u kojem mi to želimo.

Ugrinić prepušta formalnim "gostima" ulogu favorita.

- Upsala je tim sa velikom tradicijom. Oni su favoriti, od nas imaju poštovanje, ali naravno na parketu toga nema - daćemo sve od sebe da dođemo do pobede.

Na drugoj strani, trener Upale Basket Antonio Lopez svestan je posebnosti gradskog derbija. Dva kluba dele isti grad, pa je ulog mnogo veći od obične prvenstvene utakmice.

- Za mene je ovo nešto posebno, dva kluba iz istog grada. Uvek je bitno ko je bolji, ko je broj jedan u gradu. Naravno, ovo je izuzetno bitan meč za nas u kojem ćemo dati sve od sebe da dođemo do pobede - poručio je Lopez.

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