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Košarkaši Panatinaikosa poraženi su od PAOK-a trojkom Džedija Osmana u poslednjoj sekundi u polufinalu Superkupa Grčke rezultatom 81:79.

Panatinaikos je tokom utakmice imao mnogo oscilacija, izgubljenih lopti i problema sa organizacijom napada. Matijas Lesor se borio pod košem, ali je u završnici promašio tri uzastopna slobodna bacanja. Ispravio se nešto kasnije, kada je posle ofanzivnog skoka pogodio za 76:78 i vratio "zelene" u igru.

PAOK je potom preko Nika Kalatesa stigao do prednosti 80:76 na nešto više od 25 sekundi pre kraja, ali je izgledalo da će poslednju reč ipak imati Silven Fransisko. Bek Panatinaikosa pogodio je dve uzastopne trojke i doneo preokret svom timu u samoj završnici.

Usledila je dramatična poslednja akcija. PAOK je dobio priliku da još jednom napadne, lopta je stigla do Džedija Osmana, a turski reprezentativac je preko odbrane pogodio trojku uz zvuk sirene za konačnih 84:82.

PAOK će u finalu igrati protiv Olimpijakosa u nedelju.

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