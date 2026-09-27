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Kakav šok u polufinalu Superkupa Grčke!

Panatinaikos je ostao bez finala posle nestvarne trojke Čedija Osmana u poslednjoj sekundi, a reakcija Željka Obradovića najbolje pokazuje koliko je ovaj završetak bio neverovatan.

PAOK je slavio rezultatom 84:82, ali način na koji je došao do pobede prepričavaće se još dugo.

Obradović zanemeo!

Panatinaikos je imao napad, ali je sve palo u vodu u samoj završnici. Čedi Osman, bivši igrač Panatinaikosa, preuzeo je odgovornost i uputio šut za tri poena praktično sa zvukom sirene.

Lopta je prošla kroz obruč, PAOK je stigao do 84:82 i zakazao veliko finale sa Olimpijakosom.

A onda – reakcija Željka Obradovića.

Legendarni srpski stručnjak ostao je potpuno zatečen onim što je video. Pogled, gestikulacija i izraz lica jasno su pokazali da ni sam nije mogao da veruje kakav je koš upravo primio.

Snimak završnice i reakcije Obradovića pogledajte u nastavku.

Panatinaikos je tako doživeo prvi poraz otkako je Obradović preuzeo ekipu, i to na jedan od najdramatičnijih mogućih načina.

PAOK će se za trofej Superkupa Grčke boriti protiv Olimpijakosa, dok će Panatinaikos ostati da žali za poslednjom sekundom koja mu je odnela finale.