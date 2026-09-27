Slušaj vest

Nikola Jokić mogao bi sledećeg leta da ispiše novu stranicu istorije NBA lige.

Centar Denver Nagetsa prema aktuelnim projekcijama ima mogućnost da potpiše petogodišnji ugovor vredan oko 359,5 miliona dolara, što bi bio najvredniji ugovor u istoriji najjače košarkaške lige na svetu. Najnovije informacije iz Sjedinjenih Američkih Država dodatno podgrevaju priču o budućnosti trostrukog MVP-ja.

Kako navode američki mediji, među ljudima oko NBA lige gotovo da nema očekivanja da će Jokić napustiti Denver. Prema najnovijim informacijama, očekuje se da Srbin sačeka leto 2027. i tada potpiše istorijski ugovor sa Nagetsima.

Jokić je još u julu jasno govorio o svojim planovima. Posle utakmice Srbije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, poručio je:

"Moja ideja je da potpišem sledećeg leta i ostanem u Denveru do kraja karijere."

Upravo čekanje do narednog leta Jokiću otvara mogućnost za mnogo veći ugovor.

Da je produžio saradnju tokom ovog leta, mogao je da potpiše četvorogodišnji ugovor vredan oko 278 miliona dolara. Ukoliko sačeka 2027, projekcija raste na pet godina i čak 359,5 miliona dolara, uz mogućnost klauzule koja bi mu garantovala da ne može biti trejdovan bez pristanka.

Razlika je ogromna - oko 81,5 miliona dolara.

1/46 Vidi galeriju Nikola Jokić u dresu Denver Nagetsa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Jokić iza sebe ima sezonu kakvu NBA liga retko pamti. Prosečno je beležio 27,7 poena, 12,9 skokova i 10,7 asistencija po utakmici, a sezonu je završio kao prvi igrač u istoriji koji je predvodio ligu i u skokovima i u asistencijama. Osmi put je izabran u All-NBA tim, dok je u MVP glasanju zauzeo drugo mesto.

Zbog toga ne čudi što se njegova situacija već sada prati širom NBA lige.

Američki mediji navode da će druge franšize svakako obraćati pažnju na razvoj situacije, ali istovremeno ističu da Jokićeve dosadašnje poruke ukazuju na želju da ostane u Denveru. Njegov izbor je trenutno veoma jasan: sačekati još jednu sezonu i onda potpisati ugovor koji bi ga učinio rekorderom NBA lige po ukupnoj vrednosti ugovora.

I Denver ima razlog da bude miran. Nagetsi su već javno pokazali da nemaju paniku zbog toga što produžetak nije potpisan ovog leta, dok je sam Jokić više puta ponovio da želi da čitavu karijeru provede u Denveru.

Sada ostaje da se vidi šta će doneti sezona 2026/27. Jokić će imati priliku da još jednom predvodi Denver, a ukoliko sve bude išlo prema sadašnjim projekcijama, sledećeg leta mogao bi da potpiše ugovor kakav NBA još nije video.

359,5 miliona dolara za pet godina. Brojka koja zvuči nestvarno - ali bi za Jokića mogla da postane stvarnost.