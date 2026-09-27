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Badi Hild ipak ne dolazi u Denver!

Pre samo nekoliko dana pojavile su se informacije da bi iskusni bek mogao da bude zanimljivo rešenje za Nagetse, posebno zbog šuta za tri poena i potrebe ekipe Nikole Jokića za dodatnim spoljnim oružjem.

Međutim, scenario se promenio munjevitom brzinom.

1/6 Vidi galeriju Iskusni NBA as - Badi Hild Foto: Christian Petersen / Getty images / Profimedia, Lachlan Cunningham / Getty images / Profimedia

Hild je na kraju završio u Čikagu, pošto su Bulsi napravili dogovor sa Šarlot Hornetsima i doveli iskusnog šutera u zamenu za Roba Dilingema i novac. Vest je objavljena uoči početka trening-kampa, a transfer su preneli NBA i ESPN.

Sve se odigralo za nekoliko dana

Zanimljivo je da je Hild tokom ove nedelje promenio čak dva kluba.

Prvo je 22. septembra Atlanta poslala Hilda i Rajana Nembharda u Šarlot u zamenu za Dorijana Fini-Smit. Međutim, Bahamčanin se u dresu Hornetsa nije ni zadržao. Samo nekoliko dana kasnije usledio je novi trejd, a Hild je poslat u Čikago.

Bulsi su u njemu dobili ono što im je nedostajalo - iskusnog igrača koji može da raširi odbranu i pogodi veliki broj šuteva spolja.

Hild je tokom karijere poznat upravo po tome. Ima čak 39,5 odsto uspešnosti za tri poena, uz 7,3 pokušaja po utakmici, pa je jasno zašto ga je Čikago video kao korisno pojačanje.

Za Bulse bi trebalo da bude opcija sa klupe, uz Džoša Gidija, Normana Pauela i Tre Džonsa u bekovskoj liniji. Iskusni šuter iza sebe ima više od četiri godine iskustva u ulozi rezerviste, pa mu takva uloga nije nepoznata.

A šta je sa Denverom?

Upravo je ovde priča zanimljiva za navijače Nagetsa.

Kada je postalo jasno da bi Hild mogao da bude dostupan, pojavila se ideja da bi Denver mogao da ga dovede praktično za minimalan ugovor. Američki mediji koji prate Nagetse isticali su da bi iskusni šuter mogao da bude veoma koristan ekipi koja je ostala bez Tima Hardaveja juniora i kojoj je potrebno više šuta za tri poena.

Dok Jokić i Džamal Marej kreiraju veliki broj situacija za saigrače, igrač poput Hilda mogao bi da predstavlja dodatnu opasnost sa distance. Njegova karijera pokazuje da može da pogodi u velikom obimu, a upravo takav profil igrača bio je zanimljiv Denveru u medijskim analizama.

Ipak, Nagetsi nisu napravili taj potez.

Hild je prvo otišao u Šarlot, a zatim ekspresno završio u Čikagu.