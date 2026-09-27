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Prvi poraz Željka Obradovića od povratka na klupu Panatinaikosa stigao je na način koji niko u zelenom delu Atine nije očekivao.

PAOK je u polufinalu grčkog Superkupa savladao Panatinaikos sa 84:82, i to trojkom Džedija Osmana praktično u poslednjoj sekundi. Dramatična završnica ostavila je Obradovića bez plasmana u finale, ali ono što je usledilo posle utakmice pokazalo je zašto srpski stručnjak ima poseban status u Panatinaikosu.

Umesto velikih reči i traženja krivca, Obradović je pred novinarima ostao potpuno miran.

Željko bez panike posle šokantnog poraza

Obradović je prvo čestitao PAOK-u na velikoj pobedi, a zatim pohvalio svoje igrače zbog načina na koji su se borili do samog kraja.

"Bila je to veoma dobra utakmica. Čestitam PAOK-u. Zadovoljan sam načinom na koji su se moji igrači borili", poručio je Obradović posle meča.

Nije pokušavao da pronađe izgovore zbog poraza, Naprotiv, odmah je izdvojio stvari koje Panatinaikos mora da popravi.

Posebno su mu zasmetali problemi sa slobodnim bacanjima, ali i skok u odbrani. PAOK je samo u prvom poluvremenu uhvatio čak 13 ofanzivnih skokova, što je domaćinu omogućilo da dobije dodatne posede i ostane u utakmici.

Obradović je, ipak, poručio da je sezona tek počela i da ovakve stvari moraju da se poprave kroz rad.

A onda je stigla reakcija Dimitrisa Janakopulosa.

Janakopulos poslao poruku koja je odjeknula

Vlasnik Panatinaikosa nije čekao dugo.

Posle Obradovićeve konferencije oglasio se na društvenim mrežama i stao uz srpskog trenera. Njegova poruka bila je kratka, ali veoma snažna.

"Zato si ono što jesi. Najveći! Ništa ne može da pobedi autentičnost."

Dimitris Janakopulos objava na Instagramu Foto: Instagram

I upravo je to ono što je privuklo veliku pažnju u Grčkoj.

Poraz od PAOK-a mogao je da bude povod za kritike, posebno jer je Panatinaikos imao praktično dobijenu utakmicu u svojim rukama, ali Janakopulos je izabrao potpuno drugačiji pristup.

Javno je podržao Obradovića.

Trojka koja je šokirala Panatinaikos

Sam kraj utakmice bio je filmski.

Panatinaikos je ušao u poslednje sekunde sa prednošću, ali je PAOK dobio poslednji napad. Džedi Osman je uzeo odgovornost i pogodio trojku za pobedu 84:82.

Usledilo je veliko slavlje PAOK-a, dok je Obradović ostao miran pored klupe.

Grčki mediji upravo završnicu izdvajaju kao jedan od ključnih trenutaka utakmice, dok je PAOK ovim trijumfom izborio mesto u finalu Superkupa, gde ga čeka Olimpijakos.

Za Obradovića je ovo prvi poraz otkako se vratio u Panatinaikos, ali daleko od toga da je razlog za paniku.

Najtrofejniji evropski trener zna da je sezona tek počela.

A poruka njegovog predsednika pokazuje da u Atini, bar zasad, imaju potpuno poverenje u čoveka koji se posle više od dve decenije vratio na mesto na kojem je napravio deo svoje najveće trenerske istorije.

1/10 Vidi galeriju Željko Obradović se vratio u Panatinaikos Foto: Intime p.a./INTIME NEWS, Srdjan Stevanovic ©/2026 Starsport.rs ©

PAOK je slavio, Panatinaikos ostao bez finala, ali je Željko Obradović posle svega dobio ono što je možda najvažnije – javnu i snažnu podršku Dimitrisa Janakopulosa.