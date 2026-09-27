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PAOK sprema bombu, Trinkijeri dovodi ozbiljno pojačanje!

Bivši trener Partizana želi bivšeg centra Crvene zvezde Donatasa Motijeunasa, a posao je sve bliži realizaciji.

Grčki mediji danas donose informacije da je 36-godišnji košarkaš visoko na listi želja PAOK-a, a pojedini izvori idu toliko daleko da tvrde da je dogovor već postignut.

Motijeunas, koji je prošle sezone nosio dres Crvene zvezde, mogao bi da zaigra u Grčkoj pod komandom Andree Trinkijerija - čoveka koji je dobro poznat srpskoj košarkaškoj javnosti kao bivši trener Partizana.

PAOK krenuo po iskusnog centra

Prema informacijama "Sport-FM-a", PAOK ozbiljno razmatra dovođenje Motijeunasa i pregovori su već uznapredovali. Isti izvor navodi da je Litvanac već stupio u kontakt sa ljudima iz solunskog kluba i da bi dogovor mogao da bude zaključen ukoliko PAOK odluči da napravi završni korak.

Još konkretniji je "SDNA", koji tvrdi da je Motijeunas već postigao dogovor sa PAOK-om i da se očekuje njegov dolazak u Grčku kako bi transfer bio formalizovan.

Bivši Zvezdin centar ponovo u akciji

Motijeunas iza sebe ima ogromno iskustvo. Igrao je četiri sezone u NBA ligi za Hjuston Roketse, a nastupao je i za Nju Orleans Pelikanse i San Antonio Sparse.

Posle NBA epizode igrao je u Kini, a 2021. godine vratio se u Evropu i obukao dres Monaka. U Kneževini je proveo četiri godine, pre nego što je prošle sezone stigao u Crvenu zvezdu.

U Evroligi je prošle sezone odigrao 27 utakmica za crveno-bele i prosečno beležio 7,3 poena i 1,8 skokova za oko 12,5 minuta na parketu.

Trinkijeri dobija još jedno veliko ime?

PAOK je već pokazao da ima ozbiljne ambicije, a dolazak Čedija Osmana bio je jedan od najvećih poteza kluba ovog leta. Posle plasmana u finale Superkupa, gde je PAOK savladao Panatinaikos 84:82 košem Osmana u poslednjoj sekundi, klub sada želi dodatno da ojača reket.

Grčki izvori navode da je Motijeunas trenutno veoma visoko na listi, dok je među opcijama bio i Omer Jurtseven. Konačnu odluku trebalo bi da donese upravo Trinkijeri.

Ako se informacije o dogovoru potvrde i transfer bude formalizovan, PAOK će dobiti igrača sa NBA i evroligaškim iskustvom, dok će Motijeunas posle Crvene zvezde nastaviti karijeru u novom ambicioznom projektu.