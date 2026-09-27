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Posle bolnog poraza od PAOK-a u polufinalu grčkog Superkupa, atinski velikan suočio se sa novim problemom - Huančo Ernangomez doživeo je povredu primicača!

Španski reprezentativac osetio je nelagodu tokom utakmice i zbog problema je u drugom poluvremenu dobio znatno manju minutažu. Za sada nema informacija koliko je povreda ozbiljna, a konačna procena biće poznata nakon lekarskih pregleda.

Huančo Ernangomez Foto: Stefanos Kyriazis/NurPhoto/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia

A peh dolazi u veoma nezgodnom trenutku!

Huančo Ernangomez je protiv PAOK-a odigrao 24 minuta i 48 sekundi, a meč je završio sa 10 poena, šest skokova, dve asistencije i jednom ukradenom loptom. Bio je među zapaženijim igračima Panatinaikosa, ali je u finišu njegov problem dodatno zakomplikovao situaciju.

Panatinaikos već ima ozbiljnih problema sa povredama. Van stroja su, između ostalih, Kendrik Nan, Najdžel Hejs-Dejvis, Kostas Slukas i Mustafa Fal, dok se Nikos Rogkavopulos nedavno vratio u sastav.

Zato vest o Ernangomezu stiže kao dodatni alarm pred ono što sledi.

Panatinaikos već u sredu, 30. septembra od 21.15, očekuje duel sa Asvelom u drugom kolu Evrolige, a samo dva dana kasnije sledi i meč protiv Makabija iz Tel Aviva.

Sada je sve u rukama lekara. Panatinaikos čeka rezultate pregleda Huanča Ernangomeza, a tek tada će biti poznato da li je u pitanju kratkotrajni problem ili će špansko krilo morati da propusti naredne utakmice.