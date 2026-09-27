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Evropska košarka mogla bi već naredne sezone da izgleda potpuno drugačije, a sve zbog poteza koji je, prema najnovijim informacijama, napravio NBA.

O potencijalnoj ponudi američke lige Evroligi već se dugo priča, a sada je stigla informacija koja bi mogla da promeni čitavu sliku.

Naime, novinar "Eurohupsa" Aris Barkas objavio je da je NBA zvanično poslao ponudu Evroligi!

Detalji ponude za sada nisu poznati, ali ono što je posebno odjeknulo jeste informacija da NBA planira da pokrene sopstvenu ligu u Evropi već naredne sezone - sa Evroligom ili bez nje.

Drugim rečima, Amerikanci očigledno više ne žele da evropsko tržište prepuste slučaju.

O svemu će se razgovarati na velikom sastanku vlasnika klubova, koji je zakazan za 5. oktobar na jezeru Komo. Upravo taj datum mogao bi da bude prelomna tačka za budućnost evropske košarke.

Zanimljivo, prethodno su se oglasili i pojedini vlasnici klubova. Među njima je bio i Šimon Mizrahi, dugogodišnji prvi čovek Makabija, koji je poručivao da zvanična ponuda NBA lige još nije stigla.

Sada, međutim, stiže potpuno drugačija informacija.

Ako su navodi Arisa Barkasa tačni, NBA je napravio konkretan potez i stavio ponudu na sto. Sada je red na Evroligu da je razmotri.

A tu priča postaje još zanimljivija.

Na sastanku vlasnika klubova trebalo bi da se razgovara i o novim franšizama, a među kandidatima za ulazak u elitno evropsko takmičenje pominju se i Crvena zvezda i Partizan.

Dakle, pred evropskom košarkom je period velikih odluka.

NBA ili Evroliga? Nova liga ili proširenje postojećeg takmičenja? Novi klubovi, nova pravila i potpuno drugačiji odnosi snaga?

Odgovori bi mogli da počnu da stižu već 5. oktobra.