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Ujedinjeni tim NBA razvojne lige je u finalu u Pekingu pobedio litvanski Ritas rezultatom 89:86 (24:18, 18:28, 26:9, 21:31).

Ovo je prva titula za Ujedinjeni tim G lige na FIBA Interkontinentalnom kupu, nakon što je u prethodna dva izdanja tog takmičenja u finalu izgubio od Unikahe.

Boka treća

Najefikasniji u ekipi Ujedinjenog tima u finalnoj utakmici bio je Šon Ist sa 19 poena. Erik Dikson je dodao 18 poena, dok je Filip Viler upisao 15 poena i osam skokova.

U ekipi Ritasa najefikasniji sa po 15 poena bili su Matas Jogela i Kaj Brunke, koji je upisao i devet skokova. Gitis Masijulis je dodao 14 poena, dok je Augustas Marčuljonis zabeležio 12 poena i devet asistencija.

Treće mesto osvojila je ekipa Boke Juniors, koja je ranije danas pobedila RSSB Tajgerse iz Ruande 93:62.

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