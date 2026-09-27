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Rejer Venecija pobedom je otvorila sezonu u italijanskom prvenstvu, pošto je savladala Kantù 85:73, ali je meč ostao u senci incidenta između trenera Nevena Spahije i vlasnika kluba Luiđija Brunjara.

Prema pisanju venecijanskog lista "La Nuova", tokom druge četvrtine došlo je do žustre rasprave nakon što se Brunjaro umešao u situacije vezane za vođenje utakmice. Spahija je navodno burno reagovao, a situacija je u jednom trenutku pretila da eskalira.

Hrvatski stručnjak je nakon meča pokušao da smiri tenzije, istakavši važnost Brunjara za klub i poručivši da između njih nije bilo ozbiljnog sukoba.

Ipak, italijanski mediji navode da bi incident mogao da dobije nastavak. Nakon konferencije za medije, automobili Spahije i Brunjara navodno su još dugo ostali ispred dvorane, što je pokrenulo spekulacije da su njih dvojica obavila razgovor nasamo.

Kako navodi "La Nuova", ostaje da se vidi da li će sve biti završeno dogovorom ili bi incident mogao da ima ozbiljnije posledice po hrvatskog trenera.

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