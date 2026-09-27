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Košarkaši Bahčešefira priredili su veliko iznenađenje na startu nove sezone u prvenstvu Turske.

U okviru 1. kola Superlige tim srpskog trenera Aleksandra Đorđevića savladao je Fenerbhače ubedljivo 98:83 (28:16, 23:27, 23:22, 24:18).

1/21 Vidi galeriju Aleksandar Đorđević Foto: Screenshot, Starsport

Domaćin je u prvoj četvrtini stekao desetak poena prednosti i potom u naredne tri četvrtine uspešno ih održavao.

Pobednički sastav predvodio je Malaki Flin sa 17 poena, sjajno su ga pratili Markis Rid i Trevon Vilijams sa po 16 postignutih poena, dok je Aleksa Avramović utakmicu završio sa 5 poena i 4 asistencije za 16 minuta na parketu.